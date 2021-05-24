الموت يفجع الفنان حجاج عبد العظيم

أعلن الفنان حجاج عبد العظيم، عن وفاة شقيقة زوجته، اليوم الإثنين، بعد صراع مع المرض، مطالبًا الجمهور، بالدعاء لها بالرحمة والمغفرة.

وكتب الفنان حجاج عبد العظيم، عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، قائلًا: «توفت اليوم أخت زوجتي بعد صراع مع المرض.. اللهم اغفر لها واعفو عنها وأدخلها فسيح جنتك».

ويُشارك الفنان حجاج عبد العظيم، في مسرحية «أبو العربي في مهمة رسمية»، للفنان هاني رمزي، الذي يُعود من خلالها إلى خشبة المسرح بعد غياب دام لسنواتٍ طوال.

وكان الفنان هاني رمزي، قد أعرب في تصريحات لـ«الوطن» عن سعادته بنجاح العرض ونجاح عرض ليلة أمس، الذي كان إهداءً لروح الفنان الكبير سمير غانم، مشيرا إلى أنه مفتقد وجوده وكان يتمني أن يوجد لمشاهدة العرض معه، مؤكدا أن الدقيقة الحداد وإهداء العمل لروحه لافتة بسيطة لا تأتي شئ في تاريخه وعطاؤه الكبير للفن المصري.

واستكمل هاني رمزي، حديثه عن سمير غانم، قائلًا إنه كان صاحب مدرسة في الكوميديا والارتجال، وكان له طلة خاصة، مؤكدا أنه سيظل حيًا في الأذهان إلى المنتهى بأعماله سواء في السينما أو المسرح أو التليفزيون، بالإضافة إلى الفوازير وحتى أغانيه مع الثلاثي.

أما عن مسرحية «أبو العربي» وعلاقتها بالفيلم، فقال هاني رمزي لـ«الوطن» إن المسرحية ليس لها أية علاقة بالفيلم، وأن المشترك فقط هو الشخصية البورسعيدية، التي كانت موجودة بالفيلم، ولكن التكوين للشخصية مختلف تماما، بالإضافة إلى أن الشخصيات التي كانت توجد في العمل مختلفة هي الأخرى، مضيفا أن مفاجأة مسرحية أبو العربي هي داليا البحيري التي فاجأته بالطاقة الكبيرة خلال العرض بالرغم من أنها أول مرة لها على خشبة المسرح.

وتعتبر مسرحية أبو العربي لهاني رمزي عودة بعد غياب نحو 18 عاما عن آخر عروضه المسرحية «كده أوكيه»، التي قدمها عام 2002 مع منى زكي وأحمد السقا وشريف منير وياسمين عبد العزيز.