مسؤول بفتح: مصر تبنت القضية الفلسطينية وقت تراجع بعض الدول العربية

قال عزام الأحمد، عضو اللجنة التنيفذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، إن أزمة القدس جاءت قبل الإعلان عن وجود انتخابات، حيث تعنت رئيس الوزراء الإسرائيلي ورفض إدخال القدس في الدائرة الانتخابية، مبينا أن الانتخابات في 2017 رفضت إسرائيل خلالها تواجد القدس، مؤكدا أن وجود الانتخابات في القدس هذا العام أمر مهم لأن عدم وجودها له تأويل عند الجهلة والذين يريدون أن يفرطوا في القدس.

وأضاف «الأحمد»، خلال مداخلة هاتفية في برنامج «الحياة اليوم» المذاع على فضائية «الحياة»، اليوم الاثنين، ويقدمه الإعلامي مصطفى شردي، أن نيتنياهو أفكاره تذهب إلى الجحيم لأن القدس الشرقية ضمن الأراضي الفلسطينية وفق الاتفاقات الدولية حتى الإدارة الأمريكية الحالية تراجعت عن فكرة أن القدس إدارة موحدة وتتكلم حاليا عن القدس الشرقية، لافتا إلى أن حديث أمريكا يثبت أنها لا تعترف بتوحيد القدس كما فتحت إدارة بايدن قنصليتها وسفارتها بالقدس الشرقية.

وأوضح عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، أن مصر تتبنى الموقف الفلسطيني بشكل كامل وإقامة الدولتين والدولة المستقلة في عهد ترامب ولم تتراجع في ظل تراجع بعض الدول العربية، فهناك تنسيق بين مصر والرئاسة الفلسطينية خاصة بعد الدفاع عن القدس وحي الشيخ جراح والمسجد الأقصى وباب العمود، حيث تم الاتفاق على ضرورة وقف الاستيطان واقتحام المستوطنين للمسجد الأقصى ومنع تهجير أهالي الشيخ جراح، لافتا إلى أن غزة انتفضت لصالح القدس وسط حرب تدميرية لغزة، لافتا إلى الاتفاق على هدنة بشكل غير مكتوب.