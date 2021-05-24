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عاجل.. «التعليم» توجه رسائل مهمة لطلاب الثانوية العامة بشأن امتحان الألماني

«نعيمة»: سيتم توفير نموذج إجابة لامتحان اللغة الألمانية التجريبي

كتب:

كريم روماني
09:17 م | الإثنين 24 مايو 2021
وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني- صورة أرشيفية

وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني- صورة أرشيفية

شددت الدكتورة نعمية حبيب، مستشار وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، للغة الألمانية، على ضرورة عدم قلق طلاب الثانوية العامة 2021 من امتحان اللغة الألمانية، قائلة: «لا داعي للقلق إن شاء الله كل الأمور هتكون على ما يرام أولادنا لازم يبعدوا عن التوتر ويركزوا في دروسهم فقط».

وأضافت «نعيمة» في تصريحات لها على جروب «طلاب وطالبات مصر»، عبر تطبيق «واتس آب»، أن الوزارة حريصة على تقديم الدعم الكامل لطلابها، وأنه سيتم إعداد نموذج الإجابة لامتحان اللغة الألمانية التجريبي الذي عقد أمس، وسط تنفيذ كل الإجراءات الاحترازية لمواجهة انتشار فيروس كورونا المستجد وإرساله للطلاب.

وأشارت إلى أن الامتحان النهائي للغة الألمانية سيكون جيدا مثل الأعوام السابقة.

وفي سياق متصل؛ يؤدي غدًا طلاب الثانوية العامة الامتحان التجريبي الثاني في مواد التاريخ والفيزياء وعلم النفس والأحياء والرياضيات البحتة، وسط تتنفيذ كل الإجراءات الاحترازية لمواجهة كورونا.

وأكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني أن الامتحانات ستعقد بدون درجات ولا تضاف لمجموع الطالب، وأنها ستعلن كل التفاصيل المتعلقة بالامتحانات النهائية خلال أيام.

 

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