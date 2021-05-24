تردد قناة cbc الجديد 2021 نايل سات.. وأبرز البرامج المعروضة
كتب:
منى سعيد
09:29 م | الإثنين 24 مايو 2021
تردد قناة cbc الجديد 2021 نايل سات
استطاعت مجموعة قنوات «سي بي سي» في جذب انتباه الكثير من المشاهدين بسبب البرامج والأعمال الدرامية التي تعرض عليها، لذلك زادت عمليات البحث عبر محرك العالمي «جوجل» عن تردد قناة cbc الجديد 2021 نايل سات ، وأبرز البرامج والمسلسلات التي يتم عرضها بشكل يومي.
وتستعرض «الوطن» ضمن خدماتها التي تقدمها لجمهورها على مدار الساعة، في مجال البرامج التلفزيونية، تردد قناة cbc الجديد 2021 نايل سات ، التي تعرض برامج ومسلسلات مميزة، وذلك ضمن الخدمات التي تقدمها للقارئ على مدار الساعة.
تردد قناة cbc الجديد 2021 نايل سات
ويمكن متابعة مجموعة قنوات سي بي سي على التلفزيونات من خلال ضبط جهاز الاستقبال على الترددات الآتية:
تردد قناة CBC سي بي سي العامة
تردد سي بي سي: 11785
معدل الترميز: 27500
الاستقطاب: رأسي V
معامل تصحيح الخطأ 5/6
تردد قناة CBC سي بي سي دارما CBC drama
تردد سي بي سي: 11785
معدل الترميز: 27500
الاستقطاب: رأسي V
معامل تصحيح الخطأ 5/6
تردد قناة سي بي سي دراما 2 الجديد - CBC drama 2
تردد 11488
معدل الترميز: 27500
الاستقطاب: أفقي H
معامل تصحيح الخطأ 3/4
تردد قناة سي بي سي سفرة الجديد - CBC sofra
تردد 11390
معدل الترميز: 27500
الاستقطاب: H افقي
معامل تصحيح الخطأ: 3\4
تردد قناة سي بي سي اكسترا الجديد CBC EXTRA
تردد 11390
معدل الترميز: 27500
الاستقطاب: H افقي
معامل تصحيح الخطأ: 3\4
أبرز البرامج المعروضة على قناة cbc
ويعرض على قناة سي بي سي العامة برنامج «الستات ميعرفوش يكدبوا» في تمام الساعة 3 مساءً، من السبت إلى الأربعاء، وبرنامج «معكم منى الشاذلي»، ومسلسل «اللي مالوش كبير»، ومسلسل «حرب أهلية»، ومسلسل «ضد الكسر».