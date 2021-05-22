خلال الساعات الأخيرة زادت كلمات البحثية عبر المحرك العالمي «جوجل» عن تردد قناة إم بي سي اكشن الجديد 2021 علي النايل سات، بعد أن قامت مجموعة قنوات MBC بتغيير تردد بعض القنوات، لنقل الصورة بشكل أكثر دقة وبدون تشويش.

وفي إطار الخدمات الإخبارية التي تقدمها جريدة «الوطن» لقرائها على مدار اليوم، في مجال الإعلامي والتلقزيون، تردد قناة إم بي سي اكشن الجديد 2021 على النايل سات، وعربسات، وذلك في السطور التالية.

تردد قناة إم بي سي أكشن الجديد 2021 على النايل سات

تعتبر قناة MBC Action، واحدة من أهم القنوات التي تبث برامج الإثارة والحركة، ويمكن لمحبيها متابعتها على التردد الآتي.

تردد 10872

معدل ترميز 27500

استقطاب عمودي V

معامل تصحيح الخطأ 3 / 4

القناة مفتوحة

تردد قناة إم بي سي اكشن الجديد 2021 على عرب سات

ويمكن لمحبي قناة إم بي سي أكشن متابعتها على القمر الصناعي عرب سات على التردد الآتي.

تردد 12284

معدل ترميز 27500

استقطاب عمودي V

معامل تصحيح الخطأ 6 / 5

القناة مفتوحة

أبرز برامج MBC أكشن

وتقدم قناة إم بي سي أكشن مجموعة من أبرز برامج الحركة والإثارة، سواء في مجال السباقات وخاصة السيارات أو المصارعة الحرة، كما تقدم باقة متميزة من أفلام الأكشن، وإليكم أبرز البرامج التي تقدمها اليوم وغدًا، في السطور التالية..

يعرض باتمان فيرسس سوبرمان: دون أوف جستس، وهو واحد من أفلام الأكشن والخيال العلمي، ويعرض في تمام الساعة 6:30 مساءً، ويعرض برنامج إبيك تريلز في تمام الساعة 8 مساءً، ثم برنامج توب جير وهو واحد من أهم البرامج في سباقات السيارات ويعرض في تمام العاشرة مساءً، يليه برنامج Fear Factor تحدى الخوف وهو النسخة العربية لبرنامج الإثارة الغربي فير فاكتور، ويعرض في تمام الساعة 11 مساءً.