«الوطن» في جولة بتطبيق «اتكلم عربي».. تعليم وقصص وأغانٍ وأنشطة تفاعلية

أطلقت السفيرة نبيلة مكرم، وزيرة الهجرة وشؤون المصريين بالخارج، أمس الاثنين، تطبيق «اتكلم عربي»، بالتعاون مع دار نهضة مصر للنشر، لتسهيل اللغة العربية على أطفال أبناء المصريين من المغتربين في الخارج، وربطهم بالهوية العربية والمصرية لموطنهم الأصلي.

وأخذت «الوطن» جولة في تطبيق «اتكلم عربي»، المتاح على جميع أنواع الهواتف الذكية، بالنظامين آندرويد أو الـ IOS، ومتوفر على «جوجل ستور».

ألوان مناسبة للأطفال

تطبيق «اتكلم عربي» يتميز بألوانه المتميزة والمناسبة للأطفال، والتي يغلبها اللون الأصفر، فعند تحميل التطبيق على الهاتف الشخصي يظهر من الخارج بلون أحمر مزركش بأشكال من التراث والنقوشات المصرية، ومكتوب عليه باللون الأبيض «اتكلم عربي».

سهولة التسجيل بالتطبيق

وعند فتح التطبيق يتطلب تسجيل الدخول عن طريق إدخال البريد الإلكتروني، أو التسجيل عن طريق الحساب الشخصي للمستخدم على «فيس بوك»، أو «جيميل»، وبعدها تظهر خمس خانات واختيارين «التالي- السابق»، ويدخل الطفل بياناته المكونة من الاسم، البريد الإلكتروني، اللغة التي يتحدثها، تاريخ الميلاد، محل الإقامة، وذلك بطريقة سهلة وبسيطة للأطفال.

فيديو تعريفي لخطوات البرنامج

بعد تسجيل بيانات الطفل على تطبيق «اتكلم عربي»، تظهر له شاشة جديدة ليختار منها الشخصية سواء صبي أو فتاة، ويظهر مقطع فيديو قصير لتوضيح محتويات التطبيق للطفل، وتعريفه بما يمكنه فعله عليه، ثم يبدأ الطفل في الاختيار ما بين الأنشطة المختلفة، سواء سماع القصص والأغاني، أو اللعب واجتياز المراحل، والتي تقوم على تعليمه واختباه في اللغة العربية.

ويتنافس الطفل مع مستخدمي التطبيق معه على تحديد أفضلية كل مركز منهم، واجتيازه لمراحل أكثر، وكذلك يمكنه اختيار وشراء الملابس المفضلة للشخصية التي اختارها لنفسه في التطبيق، ويصاحبه في كل الخطوات تعليق صوتي يوضح له الخطوات المطلوبة.

ويستهدف تطبيق «اتكلم عربي» الأطفال من سن 3 إلى 6 سنوات، وتقديم محتوى يتناسب مع هذه الفئة العمرية، لتعليمهم مهارات اللغة الأربعة، عن طريق الاستماع، والتحدث، والقراءة، والكتابة، وتكوين الجمل والكلمات من خلال عدة أنشطة تفاعلية.