أحدث 4 إصدارات من «آيفون» في الأسواق بعد 90 يوما

كشفت عدد من التسريبات، عن اقتراب إعلان شركة آبل العالمية، كشف النقاب عن هاتف آيفون 13، في حدث كبير في سبتمبر المقبل.

وقال موقع Cnet، إن أغلب التسريبات والشائعات تدور معظمها حول تصميم الهاتف آيفون 13.

وأضاف الموقع، أنه وفقًا للمحلل Ming-Chi Kuo، من المتوقع رؤية أربعة طرز مرة أخرى هذا العام، وهي أيفون 13 وأيفون ميني 13 وأيفون برو 13 وأيفون برو ماكس 13، وهي تمامًا مثل تشكيلة أيفون 12.

وجمع الموقع كل التسريبات والشائعات حول تصميم أيفون 13، وشائعات الكاميرا، وغيرها من ميزات iPhone 13 المشاع والمواصفات التي نتحمس لها.

ومن المتوقع أن يكون هناك أربعة أو خمسة أشهر أخرى حتى تكشف Apple عن الرائد التالي.

أشار تقرير صدر في إبريل، إلى أن تصنيع رقائق iPhone الجديدة كان يعمل قبل الموعد المحدد، ما أعاد تاريخ إصدار iPhone 13 إلى الجدول الزمني لما قبل الوباء من Apple.

ويمكن توقع رؤية iPhone 13 والكشف عنه في حدث ما في شهر سبتمبر.

وعادةً ما تصدر شركة أبل هواتفها بعد أسبوع ونصف من إعلانات بشكل عام، يتم إصدار أجهزة iPhone الجديدة يوم الجمعة، حوالي الأسبوع الثالث من شهر سبتمبر.

قبل بضع سنوات، غطت CNET بعمق في الجدول الزمني لحدث Apple وظهرت بفرضية مقنعة بمناسبة عيد العمال، واستنادًا إلى تقويم عام 2021، ستضع قاعدة عيد العمال حدث Apple لشهر سبتمبر (وكشف النقاب عن iPhone 13) في 8 سبتمبر، مع تاريخ إصدار في 17 سبتمبر.

أُطلق أول هاتف آيفون في عام 2007، كان هناك طراز واحد فقط يمكنك شراؤه، وبمجرد أن تتخذ قرارك بشراء هاتف من شركة اشتهرت بصناعة الحواسيب، كان الاختيار الوحيد أمامك هل تشتري هذا الهاتف بسعة داخلية للتخزين 4 جيجابايت أم 8 جيجابايت.

أما في عام 2021، وبعد مرور 14 عامًا منذ إطلاق أول هاتف آيفون، تبيع شركة آبل عبر موقعها الإلكتروني 7 هواتف آيفون، تمّ إطلاق 5 هواتف منها خلال العام الماضي فقط، وتختلف الهواتف من حيث الحجم والتصميم والألوان والسعر، وتصل خيارات السعة الداخلية للتخزين إلى 512 جيجابايت، مما يمنحها فرصة أفضل للتنافس بقوة مع شركات هواتف أندرويد العملاقة؛ مثل: سامسونج وجوجل، وفق البوابة العربية للأخبار التقنية.