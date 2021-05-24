عاجل.. العثور على جثة متسول أمام مسجد السيد البدوي بطنطا

عثرت أجهزة الأمن بالغربية على جثة متسول مسن أمام مسجد السيد البدوي بطنطا، وتبين أن الوفاة طبيعية، وتم نقل الجثة إلى المستشفى.

تلقى اللواء هاني مدحت مدير أمن الغربية، إخطارا من شرطة النجدة، يفيد بورد بلاغ من الأهالي بوجود متوفى بمحيط مسجد السيد البدوي بمدينة طنطا.

وعلى الفور انتقلت أجهزة الأمن إلى مكان الواقعة، وتبين وجود جثة لمسن فى العقد السادس من العمر، ولا توجد به أي إصابات ظاهرية، وبعمل التحريات وتفريغ كاميرات المراقبة، وسؤال شهود العيان تبين أن الوفاة طبيعية ولا توجد شبهة جنائية في الواقعة، وتم نقل الجثمان إلى المستشفى تحت تصرف النيابة.

وعثرت الأجهزة الأمنية بمحافظة الغربية، في وقت سابق، على جثة شاب في العقد الثاني من عمره، طافية في مياه ترعة ميت يزيد، بنطاق قرية محلة ميسر بدائرة مركز قطور، في ظروف غامضة.

تلقى اللواء هاني مدحت مدير أمن الغربية، إخطارا من مأمور مركز شرطة قطور، يفيد ورود بلاغ من شرطة النجدة، بالعثور على جثة غريق طافية بمياه ترعة ميت يزيد، بنطاق قرية محلة مسير بدائرة المركز.

على الفور تم استدعاء شرطة الإنقاذ النهري وانتشال الجثة، وتبين أنها لشاب في العقد الثاني من عمره، وتم التحفظ على الجثة بمشرحة مستشفى قطور المركزي، وإخطار النيابة العامة لتتولى التحقيقات.

وأمرت النيابة العامة باستدعاء الطبيب الشرعي لتشريح الجثة لتحديد بيان سبب الوفاة، وسرعة تحريات المباحث حول الواقعة، وكشف هوية المتوفى.