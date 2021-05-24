«حماة الوطن» يستقبل وزير الطيران خلال زيارته التفقدية جنوب سيناء

حرصت أمانة جنوب سيناء بحزب «حماة الوطن» على أن تكون في استقبال الطيار محمد منار عنبة، وزير الطيران والوفد المرافق له أثناء زيارته مطار شرم الشيخ للاطمئنان على تطبيق الإجراءات الاحترازية لـ«كوفيد 19» وعودة الرحلات الروسية وزيادة الحركة السياحية.

وقال الشيخ عيد حمدان، أمين أمانة حماة الوطن بجنوب سيناء، إن أمانة جنوب سيناء حرصت على استقبال وزير الطيران لتقدم له الشكر على مجهوده الكبير في تطوير المطارات والتهنئة بعودة السياحة الروسية إلى مصر وزيادة الحركة السياحية.

وأثناء الجولة، طالب وزير الطيران العاملين بالمطار بتقديم كافة التسهيلات اللازمة للمسافرين والعمل على تيسير إجراءات السفر والوصول للتخفيف من التكدس في أماكن الكاونترات والجوازات، للحد من انتشار الفيروس وتذليل كافة الصعوبات والتنسيق الدائم المستمر مع كافة الجهات العاملة بالمطار لتقديم أفضل الخدمات للركاب وأكثرها أمانا، كما حث الوزير قيادات الوزارة بالمطار على تكثيف الجهود خلال المرحلة القادمة لدعم وتنشيط الحركة السياحية الوافدة إلى مصر، خاصة إلى مدينة شرم الشيخ.