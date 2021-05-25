«التضامن الاجتماعي»: هناك 1000 قرية معدل الفقر بها يتخطى نسبة الـ55%

صرح الدكتور ولاء جاد الكريم، مدير الوحدة المركزية بمبادرة «حياة كريمة» بوزارة التضامن الاجتماعي، أن مبادرة «حياة كريمة» تأتي كنوع من رد الجميل من الدولة إلى المواطن المصري، بعدما تحمل كل إجراءات الإصلاح الاقتصادي، التي كان من الضروي القيام بها خلال السنوات الأخيرة، موضحا أن مشروعات المبادرة من المخطط أن يتم الانتهاء منها جميعا على مستوى ثلاث مراحل، كانت قد بدأتها بالقرى الأكثر احتياجا، التي يزيد بها معدل الفقر عن 70%، كاشفا أن مصر للأسف تضم 1000 قرية، يتخطى بها معدل الفقر نسبة 55%.

وأضاف «جاد الكريم»، خلال لقائه، الأثنين، مع برنامج «مساء dmc»، المذاع على شاشة dmc، أن المبادرة كانت قد بدأت عملها بتطوير 143 قرية، لافتا إلى أن نتائج التطوير بتلك القرى، كان أكثر من لافت للنظر، بعدما تم تطوير كل الخدمات بها، وتسبب ذلك في رفع مؤشرات جودة الحياة بها، مصرحا أن تلك القرى كانت المستهدفة خلال المرحلة الأولى من المبادرة، التي تم الانتهاء من كافة أعمالها التطويرية بالفعل.

وأوضح مدير الوحدة المركزية بمبادرة «حياة كريمة» بوزارة التضامن الاجتماعي، أن النتائج المبهرة لهذه المرحلة، كانت عامل مساعد لتوجيه رئيس الجمهورية بضرورة أن يتم تعميم ما تم تنفيذه بـ143 قرية على كل قرى الريف المصري، الذي يضم 4584 قرية، وعلى أثره بدأت وزارة التضامن في وضع مخططات جديدة لتلك المبادرة تجلعها شاملة لكل قرى الريف المصري.

وأعلن أن مخطط مبادرة حياة كريمة ينفذ على ثلاث مراحل على مدار ثلاث سنوات، كل مرحلة بها سيتم خلالها استهداف عدد من القرى، لافتا إلى أن عمليات تطوير كل مرحلة ستسير بالتوالي وليس بالتوازي، بمعنى أنه سيتم الانتهاء أولا من قرى المرحلة الأولى، ومن بعدها قرى المرحلة الثانية، إلا أن يتم الوصول إلى قرى المرحلة الثالثة.