عاجل.. الرئيس الأمريكي: مهتمون بتحقيق حل دبلوماسي لأزمة السد الإثيوبي

شدد الرئيس الأمريكي جو بايدن، على اهتمام الولايات المتحدة بتحقيق حل دبلوماسي لأزمة السد الإثيوبي، وفقا لما ذكرته قناة «العربية» الإخبارية.

وقالت الرئاسة الأمريكية «البيت الأبيض»، إن بايدن ونظيره المصري عبدالفتاح السيسي أكدا على ضرورة إخراج القوات الأجنبية من ليبيا.

بايدن والسيسي يؤكدان التزامهما التمسك بإجراء الانتخابات الليبية في ديسمبر المقبل

وأضاف «البيت الأبيض»، أن الرئيسين، أكدا في مكالمة هاتفية، التزامهما التمسك بإجراء الانتخابات الليبية في ديسمبر المقبل.

وأوضح «البيت الأبيض»، أن بايدن شكر مصر لدورها في إنهاء المواجهات بين إسرائيل وغزة.

وتابعت الرئاسة الأمريكية قائلة، إن بايدن والسيسي، تشاورا إزاء الحاجة الملحة لإرسال مساعدات لغزة تفيد السكان لا حركة «حماس».

وكان الرئيس السيسي، أعرب في وقت سابق، عن سعادته بعد الاتصال الذي تم بينه وبين بايدن، وفقا لما ذكرته شبكة «روسيا اليوم» الإخبارية الروسية.

وأكد الرئيس السيسي أن نظيره الأمريكي قادر على صنع حلول جذرية لمشاكل المنطقة.

من جانبه، أوضح المبعوث الأمريكي إلى ليبيا ريتشارد نورلاند، أمس الاثنين، أن إدارة بايدن ملتزمة بالمسار السياسي في ليبيا، مضيفا، أن بلاده ستدعم الرغبة الليبية لإخراج المرتزقة الأجانب من البلاد.

وأشار نورلاند، إلى سعى بلاده لفتح السفارة الأمريكية في طرابلس العام المقبل، وتابع المبعوث الامريكي قائلا، إن واشنطن والقاهرة لديهما مصالح مشتركة في استقرار الأوضاع في ليبيا.