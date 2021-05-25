رئيس التحرير

محمود مسلم

عاجل.. وفاة الأميرة الجوهرة بنت محمد بن عبدالعزيز

كتب:

وكالات
01:13 ص | الثلاثاء 25 مايو 2021
السعودية تعلن وفاة الأميرة الجوهرة بنت محمد بن عبدالعزيز

السعودية تعلن وفاة الأميرة الجوهرة بنت محمد بن عبدالعزيز

أعلن الديوان الملكي السعودي وفاة الأميرة الجوهرة بنت محمد بن عبدالعزيز آل سعود، مشيرا إلى أنه سيصلى على جثمانها، اليوم الثلاثاء في العاصمة «الرياض».

وقال «الديوان الملكي»، في بيان: انتقلت إلى رحمة الله تعالى، الأميرة الجوهرة بنت محمد بن عبدالعزيز بن عبدالرحمن آل سعود، وسيصلى عليها، الثلاثاء في مدينة الرياض.

وأضاف «الديوان الملكي»: «تغمدها الله بواسع رحمته ومغفرته ورضوانه وأسكنها فسيح جناته، إنا لله وإنا إليه راجعون».

اقرأ المزيد:

«رافعا السبابة».. وفاة أقدم مؤذن في السعودية عن عمر ناهز 118 سنة أثناء الصلاة

الديوان الملكي السعودي ينعى الأمير بندر بن فهد

الديوان الملكي السعودي يعلن وفاة الأمير عبدالعزيز بن عبدالله آل سعود

الديوان الملكي السعودي يعلن وفاة والدة الأمير مقرن