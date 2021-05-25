عاجل.. وفاة الأميرة الجوهرة بنت محمد بن عبدالعزيز
كتب:
وكالات
01:13 ص | الثلاثاء 25 مايو 2021
السعودية تعلن وفاة الأميرة الجوهرة بنت محمد بن عبدالعزيز
أعلن الديوان الملكي السعودي وفاة الأميرة الجوهرة بنت محمد بن عبدالعزيز آل سعود، مشيرا إلى أنه سيصلى على جثمانها، اليوم الثلاثاء في العاصمة «الرياض».
وقال «الديوان الملكي»، في بيان: انتقلت إلى رحمة الله تعالى، الأميرة الجوهرة بنت محمد بن عبدالعزيز بن عبدالرحمن آل سعود، وسيصلى عليها، الثلاثاء في مدينة الرياض.
وأضاف «الديوان الملكي»: «تغمدها الله بواسع رحمته ومغفرته ورضوانه وأسكنها فسيح جناته، إنا لله وإنا إليه راجعون».