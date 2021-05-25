البرازيل تعتقل مهرب المخدرات الإيطالي روكو مورابيتو

اعتقلت السلطات البرازيلية مهرب المخدرات الإيطالي روكو مورابيتو الهارب منذ 2019 ، وفقا لما ذكرته قناة «العربية» الإخبارية.

وفي 25 يونيو 2019، قالت وزارة الداخلية في أوروجواي، إن مورابيتو رئيس عصابة إيطالية كان مسجونا في البلاد منذ عام 2017 فر من السجن أثناء انتظار ترحيله إلى إيطاليا، وفقا لما ذكرته شبكة «يورو نيوز» الإخبارية الأوروبية.

«مورابيتو» من أهم الهاربين المطلوبين من أفراد عصابة «ندرانجيتا» بمدينة كالابريا الإيطالية

وكان مورابيتو أهم الهاربين المطلوبين من أفراد عصابة «ندرانجيتا» بمدينة كالابريا الإيطالية، وهي أقوى جماعات الجريمة المنظمة في إيطاليا ومن أكبر موردي الكوكايين من أمريكا الجنوبية إلى أوروبا.

وكان مورابيتو والذي يُطلق عليه لقب «ملك الكوكايين في ميلانو» قد اعتقل بعد أن ظل هاربا 20 عاما من إدانته في قضايا الارتباط بالمافيا وتهريب المخدرات وجرائم خطيرة أخرى.

وقالت وزارة داخلية أوروجواي، في بيان، إن مواربيتو و3 آخرين هربوا من خلال سقف سجن كارسيل المركزي السابق، والذي يطلق عليه حاليا اسم المركز الوطني لإعادة التأهيل، إلى مبنى مجاور.