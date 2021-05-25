بعد بتر ساقه.. معلومات عن شريف دسوقي: هدد بالانتحار

أعلنت الفنانة بدرية طلبة، عبر حسابها على «فيسبوك»، عن إجراء الفنان شريف دسوقي، لعملية جراحية، أسفرت عن بتر قدمه.

وكتبت بدرية طلبة قائلة: «عن تجربة عيشتها مع بابا الله يرحمه، صعب قوي بني آدم يفوق من البنج يلاقي جزء من جسمه مبتور وخصوصا رجليه، ربنا يصبرك يا شريف ويقوي قلبك ويتم شفاء على خير».

ونرصد خلال السطور التالية معلومات عن شريف دسوقي..

شريف دسوقي من مواليد الإسكندرية، وبدأ الدخول في المجال الفني في عام 2003 من خلال فيلم «العنف والسخرية».

شريف ممثل وكاتب مسرحي ومدرب تمثيل.

قبل دخوله التمثيل عمل شريف دسوقي في عدد من المهن داخل المسرح فقال في عدد من اللقاءات الصحفية قال إنه عمل كعامل في البوفيه وفني صوت و فني إضاءة كما عمل عامل ستارة، وذلك في المسرح.

كما امتهن عدة مهن أخرى بعيدة عن الفن منها «ميكانيكي، بائع ورد، حلواني، بائع ورد».

لمع اسم شريف دسوقي من خلال الظهور وفي مسلسل «بـ100 وش»، الذي نال نجاحا كبيرا ونسبة مشاهدة عالية، ونجح شريف وعرف بشخصية «سبعبع».

شريف هدد بالانتحار خلال أحد البرامج التلفزيونية، إذا لم يحصل على أجره المستحق في مسلسل «بـ100 وش».

وعرض مسلسل «بـ100 وش» في الموسم الرمضاني قبل الماضي، بطولة آسر ياسين، ونيللي كريم، وإسلام إبراهيم، وزينب غريب، وعلا رشدي، وشريف دسوقي، ومصطفى درويش، ودنيا ماهر، وحسن أبو الروس، وسلوى محمد عثمان، وحنان يوسف، ومن إخراج كامل أبو زكري، وتأليف أحمد وائل وعمرو الدالي، وإنتاج العدل جروب.