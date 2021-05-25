عاجل: تحطم طائرة عسكرية أمريكية قرب «لاس فيجاس».. ومصرع قائدها

أعلنت وسائل إعلام أمريكية، تحطم طائرة عسكرية، ومصرع قائدها، قرب مدينة «لاس فيجاس» في مقاطعة كلارك بولاية نيفادا الأمريكية.

وذكت قناة «إن بي سي» الإخبارية الأمريكية، أنه لم يكن هناك أي شخص آخر على متن الطائرة، فيما لم يتم الإعلان عن اسم الطيار على الفور.

وقالت قاعدة «نيليس» الجوية إن طيارا قتل عندما تحطمت طائرة عسكرية بالقرب من «لاس فيجاس» بعد إقلاعها من القاعدة الجوية.

من جانبه، أشار مجلس سلامة النقل الوطني، إلى أن الطائرة من طرازDassault Aviation Mirage F-1 ، مضيفا أنه يحقق في الحادث.