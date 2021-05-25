مصرع مدرس واصابة ربة منزل في حادثي تصادم بسوهاج

لقي معلم مصرعه، اليوم، في حادث تصادم بين سيارة نقل ودراجة نارية بقرية الشيخ مرزوق دائرة مركز البلينا، جنوب سوهاج، تم نقل الجثة لمشرحة مستشفى البلينا المركزي، كما أصيبت ربة منزل في انقلاب سيارة ملاكي علي الطريق الصحراوي الغربي، وجرى نقل المصابة لمستشفي جهينة المركزي.

تلقي اللواء حسن محمود، مدير أمن سوهاج، إخطارا من مأمور مركز شرطة البلينا بوقوع حادث تصادم ووجود متوفي بناحية الشيخ مرزوق دائرة المركز.

انتقل ضباط مباحث المركز، وتبين أنه أثناء سير سيارة نقل قيادة «السمان.م.ا»، 34 عامًا، سائق ويقيم بدائرة مركز شرطة جرجا، اختلت عجلة القيادة بيده واصطدم بدارجة نارية قيادة «نور الدين.ب.ع»، 53 عامًا، مدرس ويقيم بناحية الشيخ مرزوق دائرة المركز، نتج عن الحادث وفاة قائد الدراجة النارية، وتم نقل الجثة لمشرحة المستشفي المركزي.

بسؤال شقيق المتوفي «عيسي.ب.ع»، 67 عامًا، عامل، اتهم قائد السيارة بالتسبب في الحادث، بتوقيع الكشف الطبي على الجثة بمعرفة مفتش الصحة، أفاد بأن سبب الوفاة كسر بعظام الجمجمة أدت لصدمة عصبية حادة ولا توجد شبهة جنائية، وحُرر محضر بالواقعة، وأخُطرت النيابة العامة للتحقيق.

وتبلغ لمركز شرطة جهينة انقلاب سيارة ووجود مصاب بالطريق الصحراوي الغربي، انتقل مأمور وضباط المركز، وبالفحص تبين أنه أثناء سير سيارة ملاكي قيادة «محمد.ا.م»، 36 عامًا، مهندس ويقيم بالجيزة، اختلت عجلة القيادة بيده نتيجة انفجار الإطار الأمامي، ما أدى لانقلابها علي جانب الطريق.

نتج عن الحادث إصابة والدة قائد السيارة «إنشراح.م.ح»، 75 عامًا، ربة منزل بكسر في الساق اليسري واشتباه نزيف بالمخ والصدر، وتم نقلها لمستشفي سوهاج الجامعي، ورفع أثار الحادث والتحفظ علي السيارة، وحُرر عن ذلك المحضر اللازم، وأُخطرت النيابة العامة للتحقيق.