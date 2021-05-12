عاجل.. مصرع 5 وإصابة 16 في حادث تصادم على طريق سوهاج (صور)
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خالد الغويط -رجب آدم
10:29 ص | الأربعاء 12 مايو 2021
لقي 5 ركاب مصرعهم، صباح اليوم، فيما أصيب 16 آخرون في حادث تصادم ميكروباص مع سيارة نصف نقل على طريق وصلة سوهاج -دار السلام.
وتلقت الأجهزة الأمنية في سوهاج، بلاغات يفيد مصرع 5 أشخاص، بينما أصيب 16 آخرون في حادث تصادم ميكروباص مع سيارة نصف نقل على الطريق الصحراوي وصلة سوهاج -مركز دار السلام، بالكيلو 25.
وانتقل المسؤولون وسيارات الإسعاف إلى موقع الحادث، وجار نقل الجثث والمصابين إلى المستشفيات، سنوافيكم بالتفاصيل..