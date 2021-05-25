رحلت بعد والدتها بيومين.. نانسي صلاح تنعى «أمها الثانية»: هي اللي ربتني

تعيش الفنانة الشابة نانسي صلاح حالة من الحزن بعد وفاة السيدة التي تولت تربيتها، بعد يومين من وفاة أمها، وكتبت عبر حسابها الشخصي على موقع الصور «إنستجرام»، «البقاء والدوام لله وحده، لله ما أعطى ولله ما أخذ.. انتقلت إلى رحمة الله أمي الثانية ميرفت عبد الفتاح، والعزاء والدفنة بإذن الله في المقابر.. مسجد السيدة نفيسة بعد صلاة الضهر الساعه 11.51 اللهم أجرنا في مصيبتنا.. ربنا يرحمك ويغفرلك ويسكنك فسيح جناته آمين يارب العالمين.. قلبى واجعنى يارب.. برجاء الدعاء بالرحمة والمغفرة».

وفي الأستوري الخاص بها كتبت نانسي، «اللهم لا اعتراض.. الاتنين بينهم يومين أمهاتي اللي ولدتني واللي ربتني.. اللهم أجرني في مصيبتي واخلفني خيرا منها».

الفنانة نانسي صلاح كانت ذكرت أن أبيها قد انفصل عن والدتها وأخذها وهي تبلغ من العمر 3 سنوات وأخفاها عن أمها إلى أن أصبحت شابة، وحاولت أن تقنع والدها أن تلتقي بأمها فرفض، فقررت دخول مجال الإعلانات أملًا في أن تجد والدتها.

وشاهدت والدتها عن طريق الصدفة، حيث أنها مرضت خلال تصوير الموسم الثالث من برنامج «Snl بالعربي»، فأرسلت عمتها إلى والدتها لرؤيتها، وبالفعل أتت وأثناء اللقاء والدتها فقدت وعيها من الفرحة.