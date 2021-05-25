منتدى الدول المصدرة «GECF»: الغاز سيصبح المصدر الرئيسي للطاقة في 2050

أكد منتدى الدول المصدرة للغاز «GECF»، الاهتمام بشكل كبير بالالتزام بتقليل الانبعاثات الضَّارة والعمل على تسريع إزالة الكربون ودعم أهداف التنمية المُستدامة.

وأضاف المُنتدى في أحدث تقديراته، أنه من المتوقع أن يصبح الغاز الطبيعي المصدر الرئيسي في مزيج الطاقة العالمي بحلول عام 2050 ووصول حصته إلى 28%، حيث يدعم المُنتدى حق الدول النامية في الحصول على مصدر طاقة نظيف وبأسعار مقبولة مع الحفاظ على خيارات و تقنيات إزالة الكربون.

وأبدى أعضاء المُنتدى قناعتهم بأن الغاز الطبيعي يلعب دوراً حيوياً في مجال تحول الطاقة ودعم أهداف التنمية المُستدامة فضلاً عن الحفاظ على البيئة ونُظمها الطبيعية و صحة الإنسان «بحسب موقع GECF».

وأشار إلى أن الاتجاه العالمي للتوسع في مصادر الطاقة المتجددة ساهم في جعل هيكل مزيج الطاقة أكثر تنوعاً مع الأخذ في الاعتبار أن الوقود التقليدي «الأحفوري»، سيظل مهيمناً على مجال الطاقة عالمياً، حيث أنه سيمُثِّل نحو 70% بحلول عام 2050.

وقام أعضاء المُنتدى بتطوير ما يُعرف بسيناريو «الحالة المرجعية»، الذي طوره أعضاء المُنتدى «داخلياً»، من خلال نهج واقعي فيما يتعلق بالحكومات بما في ذلك الدول الأكثر احتياجاً للطاقة وهو ما يدعم طموحاتها القائمة على المُساهمات المُحددة وطنياً بجانب تعهداتها بتحقيق الحياد الكربوني.

ويأخذ سيناريو الحالة المرجعية في اعتباره سياسات الطاقة الوطنية المُعتمدة للدول بجانب بناء افتراضات طويلة الأجل وذلك بناءاً على التقييم العملي لتنفيذ السياسات و الاستفادة من التقنيات التي تُقلل من الانبعاثات.

وبحسب مُنتدى الدول المُصدِّرة للنفط فإن الغاز الطبيعي يُمثل نهجاً وحيداً لتحقيق استقرار السوق العالمي للطاقة و تحقيق النمو الشامل بصفته وقوداً مقصوداً و سيكون عنصراً أساسياً في تحقيق نظام عالمي للطاقة يكون مُنخفض الكربون.

و يُمثِّل المُنتدى 19 دولة ضمن ائتلاف حكومي للدول الرائدة في مجال الغاز الطبيعي على مستوى العالم بحصة كبيرة من احتياطيات الغاز تبلغ نحو 79% من الاحتياطيات المُؤكدة بالإضافة لـ51% من صادرات الغاز المُسال و 52% من خطوط أنابيب نقل الغاز الطبيعي.