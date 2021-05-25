الكنيسة تعلن تفاصيل جنازة الأنبا سلوانس.. أول رئيس دير يتوفى بكورونا

أعلنت الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، تفاصيل جنازة الأنبا سلوانس، رئيس دير الأنبا باخوميوس الشايب بالأقصر، الذي توفي صباح اليوم، متأثرا بإصابته بفيروس كورونا المستجد، عن عمر ناهز 75 عاما.

وقال الأنبا إرميا، الأسقف العام رئيس المركز الثقافي القبطي الأرثوذكسي، إنّ جنازة الأنبا سلوانس ستقام بدير الأنبا باخوميوس الشايب بالأقصر، وستكون الصلاة قاصرة على رهبان وكهنة الدير وأسرة الأسقف الراحل فقط، طبقا لتعليمات الكنيسة القبطية الأرثوذكسية كإجراء وقائي من تفشي فيروس كورونا المستجد.

البابا والمجمع المقدس ينعيان الأنبا سلوانس

ونعى البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية، والمجمع المقدس للكنيسة القبطية الأرثوذكسية الأنبا سلوانس وتقدموا بالعزاء لمجمع رهبان دير الشايب، وقالت الكنيسة في بيان لها، إنّ البابا والمجمع المقدس يذكرون للأسقف الراحل خدمته الجليلة طوال مدة حبريته كأسقف عام ثم رئاسته لدير الشايب، والتي جاهد خلالها الجهاد الحسن، حتى أكمل سعيه بكل إخلاص وأمانة.

والأنبا سلوانس، هو أول أسقف في الكنيسة القبطية الأرثوذكسية يتوفي بفيروس كورونا المستجد، وهو من مواليد محافظة قنا عام 1946، وتخرج في كلية الصيدلة عام 1971م، وترهبن في دير القديس أنبا بيشوي عام 1978م، ورسم أسقفا عاما على قطاع كنائس مصر القديمة بيد البابا الراحل شنوده الثالث عام 1999م، وتم تجليسه بيد البابا تواضروس الثاني على دير الأنبا باخوميوس الشايب بالأقصر عام 2013م.

تفشي كورونا في الأديرة القبطية

وخلال الفترة الماضية أصيب عدد من مطارنة وأساقفة الكنيسة القبطية الأرثوذكسية بفيروس كورونا المستجد، وهو الوباء الذي أودى بحياة العشرات من الكهنة والرهبان فضلا عن عدد كبير من الأقباط رغم الاجراءات الاحترازية المتخذة لمواجهة الوباء الذي تسبب في غلق بعض الكنائس وتعليق صلوات القداسات بـ4 محافظات حتى الآن.

وجاءت وفاة رئيس دير الأنبا باخوميوس الشايب بالأقصر، بعد 24 ساعة من وفاة راهب آخر بالدير بفيروس كورونا المستجد وهو الراهب القس فيلوباتير الشايب، وبعد عدة أيام من وفاة أمين الدير ذاته بكورونا وهو الراهب القمص صرابامون الشايب.

وفي الأقصر، تفشى فيروس كورونا المستجد داخل دير مارجرجس بجبل الرازيقات، حيث توفي خلال الأسبوعين الماضيين 3 من رهبان الدير متأثرين بإصابتهم بالفيروس القاتل وهم: الراهب القمص لوقا الرزيقي الذي توفي 10 مايو الحالي، والراهب تواضروس الرزيقي والذي توفي 20 مايو الحالي، والراهب موسى الرزيقي الذي توفي يوم 23 مايو الحالي.