مشروعات ضخمة.. جهود الدولة في تطوير قطاع البنية الأساسية (فيديو)

عرض برنامج «صباح الخير يا مصر»، المذاع عبر القناة الأولى، والفضائية المصرية، تقديم الإعلاميين جومانا ماهر وحسام حداد، تقريرا تلفزيونيا بعنوان «مشروعات ضخمة.. جهود الدولة في تطوير قطاع البنية الأساسية».

وأولت القيادة السياسية اهتمام خاص بشأن تنفيذ المشروعات التنموية العملاقة، ولا سيما مشروعات الخدمات والمرافق الأساسية التي تتعلق بالتطوير والإحلال، وجاءت توجيهات الرئيس السيسي بتوفير سبل الحياة الكريمة للفئات والقرى الأكثر احتياجا لتفتح الباب أمام عدد كبير من المشروعات التنموية والمرافق الأساسية.

وأنجزت الحكومة مشروعا ضخمة لتغطية الصرف الصحي في عدد من القرى المستهدفة والمناطق الريفية، كما أعلنت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية أنّه من المستهدف تطوير شبكة الصرف الصحي بالقرى من خلال تنفيذ نحو 440 مشروعا، إضافة إلى مد شبكات لنحو 1750 كم.

كما خصصت مبادرة حياة كريمة أولوية لتنفيذ مشروعات البنية التحتية، إذ إنّ أغلب المشروعات التي دخلت حيز التنفيذ الفعلي تتركز بقطاع الصرف الصحي والتعليم، ومنذ بداية عام 2021 بلغ إجمالي مشروعات الخدمات الأساسية 656 مشروعا جديدا جار تنفيذها، إضافة إلى استكمال 480 مشروعا كانت جارية بالفعل أو متعثرة ومتوقفة على توفير الأراضي أو بعض الإجراءات الإدارية والتمويلية، وجرى تذليل المعوقات لاستكمال التنفيذ والانتهاء منها بحسب ما أعلنته وزارة التنمية المحلية.

وبلغ إجمالي مشروعات البنية الأساسية التي تتعلق بقطاع الكهرباء 126 مشروعا تنفذها الدولة وتعمل على الانتهاء منها، خاصة في الإنارة العامة ورصف الطرق.

واستعرض مجلس إدارة هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، خلال اجتماعه المنعقد، اليوم الاثنين، برئاسة الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان، وحضور عدد من الأعضاء، «وعدد آخر عبر تقنية الفيديو كونفرانس»، إنجازات الهيئة منذ نشأتها وحتى 30 يونيو 2020.

وقال الدكتور عاصم الجزار، إنّه جرى استثمار نحو 305 مليارات جنيه منذ نشأة هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، وحتى 30 يونيو الماضي في مجالات البنية الأساسية، والإسكان، والخدمات، وغيرها من المجالات التنموية، وبخلاف الاستثمارات التي أنفقها القطاع الخاص في تنفيذ المشروعات المتنوعة.