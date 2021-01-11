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عاجل.. الرئيس يتابع استكمال البنية الأساسية لمدينة الجلود في الروبيكي

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محمد أبو عمرة
06:08 م | الإثنين 11 يناير 2021
الرئيس عبدالفتاح السيسي خلال اجتماع مناقشة تطورات مدينة الجلود

الرئيس عبدالفتاح السيسي خلال اجتماع مناقشة تطورات مدينة الجلود

اجتمع الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم الإثنين، مع الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، ونيفين جامع، وزيرة التجارة والصناعة، واللواء أشرف العربي، رئيس المكتب الاستشاري بالهيئة الهندسية للقوات المسلحة.

وصرح السفير بسام راضي، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، بأن الاجتماع تناول استعراض الموقف التنفيذي الخاص باستكمال عدد من مكونات البنية الأساسية بمدينة الجلود في الروبيكي، خاصةً الهناجر والورش والمحلات التجارية والمعارض.

ووجه الرئيس في هذا الإطار بأن يتم تنفيذ كافة الإنشاءات للمشروعات المكملة لمدينة الروبيكي وفق أرقى المعايير الهندسية، وتزويدها بأحدث الآلات والمعدات لضمان جودة المنتج النهائي، ولتُصبح نموذجا للمناطق الصناعية المتخصصة، ولتُساهم بفعالية في جهود الارتقاء بقطاع الصناعة الوطنية وتعميقها محليا، وذلك في إطار جهود الدولة ذات الصلة.

كما وجه الرئيس في ذات السياق، بتوفير الموارد المالية اللازمة لتلبية أية متطلبات إنشائية أو تجهيزية إضافية قد تحتاجها مدينة الروبيكي، وكذلك إيلاء أهمية لتعزيز التعاون مع الخبرات الأجنبية العريقة في هذا المجال لرفع القدرات الإنتاجية التنافسية للمدينة وتوطين التكنولوجيا.

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