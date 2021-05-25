عضو بـ«الشيوخ»: التواصل المصري الأمريكي الناجح له دلالات مستقبلية مهمة

قال المهندس حازم الجندي عضو لجنة الصناعة والتجارة بمجلس الشيوخ، إنّ المكالمة الهاتفية الثانية بين الرئيس عبدالفتاح السيسي والرئيس الأمريكي جو بايدن خلال أيام قليلة، تؤكد مدى التقدير الدولي والأمريكي للدور المصري الذي نجح بامتياز في وقف إطلاق النار بغزة، ونزع فتيل أزمة كادت تعصف بالمنطقة.

وتابع الجندي، أنّ أهم ما يميز المكالمة الثانية التي جرت مؤخرا بين الرئيسين المصري والأمريكي، هي شموليتها، وهناك دلالات كثيرة على تفهم الجانب الأمريكي وإصغائه بعناية لوجهات النظر المصرية في العديد من الملفات الملتهبة بالمنطقة، ما أدى إلى تفاهمات مشتركة في العديد من ملفات الشرق الأوسط.

وأكد أنّ هذا النجاح في السياسة المصرية الخارجية يدل على حنكة سياسية فائقة من الرئيس السيسي، ونجاح للسياسة الخارجية المصرية، ويدعم الدور المحوري المصري في المنطقة، كما يعتبر هذا التواصل الإيجابي مقدمة مهمة لتفاهمات مستقبلية ستترجم لتعاون (مصري - أمريكي) و(مصري- دولي) يدعم استقرار منطقة الشرق الأوسط.

وأضاف المهندس حازم الجندي، في بيان له، أنّ توجيه الرئيس الأمريكي جو بايدن، الشكر للدبلوماسية المصرية على نجاحها في وقف إطلاق النار في غزة، يؤكد مدى أهمية الدور المصري إقليميا وعربيا، ويعكس مدى الثقة والثقل الدولي الذي تتمتع به القاهرة على مستوى السياسة الخارجية، خاصة إذا أخذنا في الاعتبار أيضا شكر وثناء الأطراف كافة، والعواصم العربية والدولية على الموقف المصري.

واعتبر الجندي، أنّ إقرار الرئيس الأمريكي وتفهمه التام لمخاوف مصر من ملء السد الأثيوبي بقرار أحادي نظرا لما سينتج عن ذلك من تهديدات لحصتي مصر والسودان المائية، وتشديده على ضرورة التوصل إلى حل دبلوماسي يُلبي الاحتياجات المشروعة للدول، هو اعتراف صريح ومهم بحقوق مصر المائية، وبمثابة دعم دولي لها في هذا الملف.