سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم الثلاثاء 25-5-2021 في مصر

سجّلت أسعار الذهب استقرارًا في بداية التعاملات الصباحية اليوم الثلاثاء 25 مايو الحالي، بعد أن ارتفعت الأسعار في البورصات العالمية وأسواق المال الأسبوعية، بمقدار يصل إلى 3 جنيهات في الجرام، حيث ارتفع سعر جرام الذهب عيار 21 من 806 جنيهات، إلى 809 جنيهات في نهاية اليوم.

وتستعرض «الوطن» في هذا الصدد، متوسط سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم في مصر، فضلًا عن أسعار الأعيرة الأخرى، وكذلك الجنيه الذهب في محلات الصاغة في بداية تعاملات اليوم، الثلاثاء 25 مايو الحالي، على النحو التالي:

سعر جرام الذهب عيار 24 اليوم

يتراوح سعر الذهب عيار 24 المعروف بالذهب البندقي بين 922 و925 جنيها.

سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم

ويتراوح سعر الذهب عيار 21 الأكثر مبيعًا في السوق المصرية ما بين 807 و809 جنيهات.

سعر جرام الذهب عيار 18 اليوم

يتراوح سعر الذهب عيار 18 بين 692 و693 جنيهًا.

سعر الجنيه الذهب اليوم

تراوح سعر الجنيه الذهب، في البورصات العالمية، بين 6456 و6472 جنيهًا.

أسعار الذهب في أسواق المال اليوم

وسجل سعر جرام الذهب عيار 24، في أسواق المال، اليوم الثلاثاء الموافق 25 مايو، 949.30 جنيه، و60.57 دولار أمريكي، بينما سجّل سعر جرام الذهب عيار 21، بأسواق المال 830.66 جنيه، و53 دولار أمريكي، وبلغ سعر جرام الذهب عيار 18، بأسواق المال، 711.99 جنيه، و45.43 دولار أمريكي، وتختلف أسعار الذهب من محل صاغة لآخر.

وكان إيهاب واصف نائب رئيس شعبة الذهب في الغرفة التجارية، قال إنّ الارتفاع في سعر الذهب دائمًا ما يكون سببه سعر البورصة العالمية، وسعر صرف الجنيه أمام الدولار، إضافة إلى عوامل العرض والطلب في السوق المحلي.

يذكر أنّ البنك المركزي المصري، أعلن ارتفاع رصيد الذهب في مكونات الاحتياطي الأجنبي لمصر، بمقدار يصل إلى 500 مليون دولار تقريبا؛ إذ ارتفع من نحو 3.705 مليار دولار في أبريل 2020، إلى نحو 4.12 مليار دولار في نهاية الشهر الماضي.