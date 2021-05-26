منها موافقة سكان العقار.. 8 إجراءات لترخيص إنشاء حضانة

قالت الدكتورة نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعى، إنه تم العمل على توفيق أوضاع الحضانات غير المرخصة، بناء على توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، مشيرة إلى أنه جرى البدء في تنظيم عمل 25 ألف حضانة مرخصة وغير مرخصة.

ولفتت القباج إلى أنّ عدد الأطفال المسجلين في الحضانات مليون طفل فقط، رغم أنّ عدد الأطفال الذين تتراوح أعمارهم منذ الميلاد وحتى سن 4 سنوات يبلغ 12 مليونا.

إجراءات ترخيص حضانة

وأكدت وزارة التضامن، عبر موقعها الرسمى، أن هناك عددا من الإجراءات التي يتم اتباعها لتأسيس دار حضانة للأطفال تمثلت فيما يلى:

- التوجه للإدارة الاجتماعية الواقع تحت نطاقها الجغرافي دار الحضانة.

- الإقرار بعدم سبق الحرمان المؤقت والنهائى من إدارة مؤسسة تربوية على أن تتولى الجهة التي تقدم الخدمة استيفاء أي بيانات ضرورية من أي جهة أخرى بمعرفتها.

- الإقرار بإعداد لائحة داخلية للدار خلال 30 يوما من تاريخ صدور الترخيص.

- الإقرار بعدم سبق الفصل التأديبي من وظائف عامة.

- أن تقع دار الحضانة بالدور الأرضى، وأن تكون المساحة مناسبة، كما يفضل وجود حديقة.

- إذا كانت مؤجرة لا يقل مدة عقد الإيجار عن 5 سنوات

- موافقة سكان العقار على إقامة دار حضانة ، الدور الأرضى والأول والثانى، موافقة كتابية.

- مراعاة ألا توجد دور حضانة قريبة مرخصة وغير كاملة السعة.

المستندات المطلوبة لإنشاء حضانة

-ملء نموذج طلب ترخيص دار حضانة سواء جمعية او أفراد .

- تقديم صورة مستندات إثبات شخصية.

- تقديم أصل صحيفة الحالة الجنائية.

- تقديم صورتين من عقد ملكية أو إيجار المكان المخصص للحضانة موثقا من الشهر العقارى وفى حالة الإيجار لا يجوز أن يقل مدة العقد عن خمس سنوات.

- خطاب من الإدارة الهندسية بالوحدة المحلية المختصة بصلاحية المقر للحضانة وتقرير من الدفاع المدنى .