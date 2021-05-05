التضامن: إنشاء قاعدة بيانات متكاملة تشمل جميع الحضانات وبدء ميكنتها

أعلنت الدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعى، إنشاء قاعدة بيانات متكاملة، تشمل جميع الحضانات، لافتة إلى أنه جرى البدء فى ميكنتها، ومساعدتها لتوافق معايير الجودة التي اعتمدتها وزارة التضامن مؤخرا من الهيئة القومية لضمان جودة التعليم.

ولفتت نيفين القباج، فى بيان لها، إلى أنه جار تطوير منهج للطفولة المبكرة، بالتنسيق مع وزارة التربية والتعليم، ووزارة التعليم العالي، حتى يتسق مع المنهج الذي جرى تطويره للمرحلة العمرية من 4 إلى سن 6 والتعليم الأساسي.

وأوضحت أنه تم العمل على توفيق أوضاع الحضانات غير المرخصة، بناء على توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، مشيرة إلى أنه جرى البدء في تنظيم عمل 25 ألف حضانة مرخصة وغير مرخصة، مشيرة إلى أن عدد الأطفال المسجلين في الحضانات، مليون طفل فقط.

إغلاق الحضانة وتعقيمها حال الإصابة بكورونا

وأكد مصدر مسئول بوزارة التضامن الاجتماعي، أن الوضع مستقر بالحضانات، مشيرا إلى أنه في حالة ظهور أي حالة إصابة بكورونا في الحضانة، يتم إخلاؤها وتعقيمها وغلقها لمدة أسبوعين على الأقل ومتابعة المخالطين، للتأكد من عدم ظهور أي من أعراض الإصابة بالعدوى.

اشتراطات استمرار فتح الحضانات

وأشار إلى أن هناك مجموعة من الاشتراطات لاستمرار فتح الحضانات، تتمثل فيما يلي:

- تخفيض عدد الأطفال حسب السعة الاستيعابية لـ50% فقط، حفاظًا على التباعد الاجتماعي.

- منع استقبال الزائرين أو الأهالي داخل الحضانة.

- تخفيض عدد الأطفال في الحضانات طبقا لما ورد في الترخيص الذي تسلمته الحضانة عند بداية فتحها.

- التزام الحضانة بتوفير كاشف حراري عن بعد، وقياس درجة حرارة العاملين والأطفال بالحضانة يوميًا.

- الحد من الأنشطة التي تتطلب مشاركة مجموعات كبيرة من الأطفال.

- عدم دخول أي فرد تظهر عليه أعراض الإصابة بفيروس كورونا.