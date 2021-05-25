ضبط 4 أشخاص لترويجهم أدوية كورونا وترامادول وAnti RH مجهولة المصدر

نجحت هيئة الدواء المصرية، بالاشتراك مع ضباط الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة ومكافحة المخدرات ومباحث التموين، من ضبط شخص بتهمة ترويج أدوية البروتوكول الخاص بعلاج فيروس كورونا المستجد بثمن باهظ، وضبط آخر لترويجه عقار الترامادول، وشخصين لترويجهما مستحضر Anti RH مجهول المصدر، عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

وكانت الإدارة المركزية للعمليات بالهيئة، تمكنت خلال متابعتها الدقيقة لبعض الأدوية التي يتم ترويجها على صفحات التواصل الاجتماعي، بناء على تعليمات رئيس هيئة الدواء المصرية، من التواصل مع المتهم وإجراء عملية شراء ناجحة، وتم بالتنسيق مع رجال مباحث الأموال العامة ضبط المتهم وبحوزته 200 عبوة من أحد أصناف بروتوكول علاج كورونا بكل تركيزاته، وجرى إعداد التقرير الفني وتحويل الأمر إلى النيابة المختصة.

وجرى ضبط أحد الأشخاص، بالتنسيق بين هيئة الدواء والإدارة العامة لمكافحة المخدرات، لترويجه عقار الترامادول عبر صفحات التواصل الاجتماعي، بعد التواصل معه في محاولة شراء ناجحة، حيث تم عمل كمين وضبطه وبحوزته 51 عبوة من عقار الترامادول، وجار إعداد المحضر وحصر وتصوير المضبوطات واستكمال باقي الإجراءات القانونية المتبعة.

وتمكنت الهيئة بالتنسيق مع مباحث التموين بالقاهرة، من ضبط اثنين من القائمين على إدارة إحدى تلك الصفحات عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وبحوزتهما 200 عبوة من مستحضر Anti RH مجهول المصدر وغير محفوظ بالطريقة السليمة، واتخذت الإجراءات القانونية.

يأتي ذلك في إطار دور الهيئة لمتابعة وضبط سوق الدواء المصري، ومكافحة تهريب الأدوية من الخارج و تداولها على صفحات التواصل الاجتماعي.