تعرف على اللقاحات المعتمدة في مصر.. هيئة الدواء توضح

ناشدت وزارة الصحة والسكان، المواطنين بضرورة الإسراع في التسجيل على موقع لقاح كورونا، للمساهمة في الحد من انتشار العدوى والسيطرة على الفيروس، وخصصت وزارة الصحة والسكان الخط الساخن 105، لاستقبال كل استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا، واستقبل الخط الساخن سؤالا بشأن اللقاحات المعتمدة في مصر.

وتستعرض «الوطن» في هذا التقرير اللقاحات المعتمدة في مصر وفقا لهيئة الدواء المصرية.

اللقاحات المعتمدة في مصر

أعلنت هيئة الدواء المصرية في بيان رسمي لها، أنه تم إعطاء تراخيص الاستخدام الطارئ لـ5 لقاحات معتمدة في مصر، وهي «سينوفارم» و«كوفيشيلد/ أسترازينيكا»، ولقاح «سبوتنيك v»، ولقاح «أسترازنيكا AZD 1222»، وفاك «Corona-Vac».

الأعراض الجانبية للقاحات المعتمدة في مصر

وتابعت الهيئة أن هذه اللقاحات آمنة وفعالة، وتم إجراء تجارب سريرية عليها في معظم الدول، مشيرة إلى أن الأعراض الجانبية للقاحات كورونا المعتمدة في مصر، تتمثل في ارتفاع درجة الحرارة أو إحمرار موضع التطعيم أو حمي أو صداع أو حكة موضع التطعيم، وهذه الأعراض تزول من تلقاء نفسها ولا تستدعي الذهاب للطبيب.

وفي سياق متصل؛ أكدت وزارة الصحة والسكان أن جميع اللقاحات المعتمدة في مصر آمنة وفعالة، وخلال الفترة الزمنية بين لقاح كورونا سواء الجرعة الأولى أو الثانية، يتم متابعة الحالة الصحية للمواطنين الحاصلين على اللقاح، لمراقبة إذا ظهر أي أعراض غريبة على المواطنين أم لا، لافتة إلى أنه حتى الآن لم يرد الوزارة أي شكوى من المواطنين بخصوص الأعراض الجانبية للقاحات.

وكشفت وزارة الصحة والسكان، أهم أعراض فيروس كورونا المستجد في مصر، وتابعت الوزارة في منشورها أن أهم أعراض فيروس كورونا، تتمثل في ارتفاع درجة الحرارة أو فقدان حاستي الشم والتذوق وسيلان في الأنف أو حمي أو غثيان أو آلام في البطن أو العظام أو تورم في العينين أو ظهور طفح جلدي، وطالبت الوزارة من المواطنين في حال ظهور أي عرض من هذه الأعراض، الذهاب فورا إلى المستشفيات، وطلب الرعاية الصحية في وقت مبكر خاصة إذا كانت الحالة من أصحاب الأمراض المزمنة وكبار السن.