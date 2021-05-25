تعرف على أسس تحديد نوع لقاح كورونا الذي سيحصل عليه المواطن.. فيديو

كشفت الدكتورة مروة علواني، مدير مركز تلقي لقاح كورونا بميت عقبة، عن مسار المواطن الذي يأتي لتلقي لقاح كورونا بالمركز، حيث يدخل المواطن أولا لإدخال البيانات ثم يسلم بطاقته ويقوم بملئ كافة البيانات المطلوبة منه، ثم يتوجه لغرفة المشورة التي يكون بها طبيب بشري الذي يفهم منه حالته الصحية والأدوية التي يتلقاها، ثم يحدد له نوع اللقاح المناسب له، ثم يتوجه لغرفة التطعيم الذي يتلقى به التطعيم، شارحة أنه يتم تحديد نوع اللقاح للمواطن حسب حالته الصحية.

وأضافت مدير مركز تلقي لقاح كورونا بميت عقبة، خلال حديثها مع شيرين مجدي، مراسلة قناة «إكسترا نيوز»، أنه يوجد أنواع معينة من الأمراض يتم صرف لقاح سينوفارم لها، وبخلاف ذلك يكون الأسترازنيكا هو المستخدم بالتلقيح، مؤكدة على أن اللقاح ليس به أي مشكلات.

وتابعت مدير مركز تلقي لقاح كورونا بميت عقبة، أن الفترة الزمنية بين جرعتي السينوفارم تكون 21 يوما، والأسترازنيكا تكون 3 أشهر بين الجرعتين، كاشفة أن الأعراض التي يشعر بها متلقي لقاح كورونا عبارة عن ارتفاع درجات الحرارة، أو رعشة بالجسم أو تعب وتكسير بالجسم، ويتم علاجها بخافض الحرارة.

وشددت الدكتورة مروة علواني، على التزام المركز بالإجراءات الوقائية والاحترازية من التباعد وارتداء الماسكات والانتظار بالساحات جيدة التهوية، وعدم تكدس المواطنين، والتطهير بشكل مستمر، مشيرة إلى أن المركز يساعد كبار السن في التسجيل لتلقي لقاح فيروس كورونا، والذهاب للمنازل لتلقيحهم.

وأكدت مدير مركز تلقي لقاح كورونا بميت عقبة، على ضرورة التزام المواطن بميعاد الجرعة الثانية، ومن نفس المكان الذي تلقى به الجرعة الأولى.