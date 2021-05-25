موعد ضعف المياه بمنطقة الزمالك بسبب أعمال حفر الخط الثالث للمترو

أعلنت شركة مياه الشرب بالقاهرة، ضعف المياه بمنطقة الزمالك البحرية بالكامل، اعتبارا من الساعة التاسعة مساء اليوم الأربعاء الموافق 26-5-2021 وحتى الساعة الخامسة فجر اليوم التالي الخميس الموافق 27-5-2021، وتهيب الشركة بأصحاب المخابز والمستشفيات تدبير احتياجاتهم من المياه خلال الفترة المذكورة.

وأوضحت الشركة في بيان لها، أنّ ذلك بناء على طلب الهيئة العامة لمترو الأنفاق لربط خطوط المياه بمنطقة الزمالك لتنفيذ أعمال حفر الخط الثالث لمترو الأنفاق.

شركة مياه الشرب بالقاهرة تدبر سيارات مياه للشرب

ووفرت الشركة سيارات مياه صالحة للشرب في المناطق المتأثرة، وحال طلبها يرجى الاتصال بالخط الساخن 125 من التليفون الأرضي.

يذكر أنّ شركة مياه الشرب بالقاهرة أعلنت انقطاع المياه عن بعض المناطق بالقاهرة اليوم الثلاثاء الموافق 25 مايو 2021، وحتى الساعة 4، بسبب أعمال صيانة بمحبس قطر 1500 مم بمحطة مياه مسطرد، في مناطق شارع عين شمس ومتفرعاته، شارع أبو الفتوح عبد الله ومتفرعاته، شارع سليم الأول ومتفرعاته، شارع الزهراء ومتفرعاته، شارع العشرين ومتفرعاته، شارع 6 أكتوبر ومتفرعاته، شارع أحمد عصمت ومتفرعاته، شارع أحمد عرابي ومتفرعاته، شارع إبراهيم عبد الرازق، الألف مسكن، منطقة الشيراتون بالكامل والملتقي العربي.

وأهابت الشركة بأصحاب المخابز والمستشفيات بتدبير احتياجاتهم من المياه خلال الفترة المذكورة.

وكانت شركة مياه الشرب والصرف الصحي أعلنت أيضا انقطاع المياه أمس بمناطق شارع فيصل ومتفرعاته، شارع الهرم ومتفرعاته، كفر طهرمس، الطالبية، حسن محمد، الكوم الأخضر بحري وقبلي، حي بولاق الدكرور، المنشية، غطاطي، عزبة جبريل، كوم بكار، منطقة مشعل، وأرجعت الشركة سبب الانقطاع لحدوث تسريب بمحبس 1000 مم، ما يستلزم تغييره، ووصلة بطول 4 أمتار خط 1000 مم بشارع فيصل الرئيسي، وتجهز الشركة حاليًا المهمات لبدء عملية الإصلاح مساء غد.