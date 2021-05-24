قطع المياه عن بعض مناطق عين شمس غدا لمدة 6 ساعات

أعلنت شركة مياه الشرب بالقاهرة، انقطاع المياه عن بعض المناطق بالقاهرة وهي: (شارع عين شمس ومتفرعاته، شارع أبو الفتوح عبد الله ومتفرعاته، شارع سليم الأول ومتفرعاته، شارع الزهراء ومتفرعاته، شارع العشرين ومتفرعاته، شارع 6 أكتوبر ومتفرعاته، شارع أحمد عصمت ومتفرعاته، شارع أحمد عرابي ومتفرعاته، شارع إبراهيم عبد الرازق، ألف مسكن، ومنطقة الشيراتون بالكامل والملتقي العربي)، وذلك من الساعة 10 من صباح يوم الثلاثاء الموافق 25-5-2021 وحتى الساعة 4 عصر ذات اليوم.

وأرجعت الشركة سبب الانقطاع لأعمال صيانة بمحبس قطر 1500 مم بمحطة مياه مسطرد، مناشدة أصحاب المخابز والمستشفيات بتدبير احتياجاتهم من المياه خلال الفترة المذكورة، حيث توفر الشركة سيارات مياه صالحة للشرب في المناطق المتأثرة، وحال طلبها يرجى الاتصال بالخط الساخن 125 من التليفون الأرضي.