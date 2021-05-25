رئيس الشيوخ يصل رواندا للمشاركة في مؤتمر البرلمانات الأفريقية

وصل المستشار عبدالوهاب عبدالرازق رئيس مجلس الشيوخ، والوفد المرافق له، إلى مطار كيجالي في العاصمة الرواندية اليوم، للمشاركة في الدورة الـ12 لمؤتمر رؤساء البرلمانات الأفريقية الأعضاء في الجمعية البرلمانية الفرانكوفونية، حيث يعقد المؤتمر في كيجالي خلال الفترة من 25 حتى 28 مايو الحالي.

وحرص رئيس مجلس الشيوخ الرواندي، على استقبال المستشار عبدالوهاب عبدالرازق بالمطار عقب وصوله، وتعد الزيارة الرسمية الأولى لرئيس مجلس الشيوخ منذ توليه هذا المنصب الرفيع.

وشهد مجلس الشيوخ منذ انعقاده العديد من اللقاءات الرسمية والدولية، التي تؤكد العلاقات البرلمانية المصرية الوثيقة مع العديد من الدول العربية والأجنبية.