مجلس الشيوخ يعلن تأييده الكامل للمبادرة الرئاسية بإعادة إعمار غزة

أعلن مجلس الشيوخ، عن تأييده الكامل لمبادرة رئيس الجمهورية، التي أعلن عنها سيادته لدعم قطاع غزة بتخصيص مبلغ 500 مليون دولار لصالح عملية إعادة الإعمار ومشاركة الشركات المصرية المتخصصة في عملية إعادة الإعمار.

ويؤكد المجلس، أن تلك المبادرة هي استمرار لجهود السيد رئيس الجمهورية الدائمة لدعم الأشقاء الفلسطينيين، التي تعبر عن موقف مصر الثابت في دعم القضية الفلسطينية العادلة، ويعبر المجلس عن شكره وتقديره للقيادة السياسية إزاء هذا الموقف المصري المشرف في دعم القضايا العربية.