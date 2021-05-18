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محمود مسلم

مجلس الشيوخ يعلن تأييده الكامل للمبادرة الرئاسية بإعادة إعمار غزة

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ولاء نعمه الله وحسام أبو غزالة
04:37 م | الثلاثاء 18 مايو 2021
مجلس الشيوخ

مجلس الشيوخ

أعلن مجلس الشيوخ، عن تأييده الكامل لمبادرة رئيس الجمهورية، التي أعلن عنها سيادته لدعم قطاع غزة بتخصيص مبلغ 500 مليون دولار لصالح عملية إعادة الإعمار ومشاركة الشركات المصرية المتخصصة في عملية إعادة الإعمار.

ويؤكد المجلس، أن تلك المبادرة هي استمرار لجهود السيد رئيس الجمهورية الدائمة لدعم الأشقاء الفلسطينيين، التي تعبر عن موقف مصر الثابت في دعم القضية الفلسطينية العادلة، ويعبر المجلس عن شكره وتقديره للقيادة السياسية إزاء هذا الموقف المصري المشرف في دعم القضايا العربية.

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