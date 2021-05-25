بعد بتر قدمه.. مصير جلسة شريف دسوقي في قضية «شركة الإنتاج» غدا

حالة من التعاطف الكبير شهدتها مواقع التواصل الاجتماعي مع الفنان شريف دسوقي، المشهور باسم «سبعبع»، بعد إجرائه عملية جراحية أسفرت عن بتر قدمه.

بدرية طبلة تطلب الدعاء لشريف دسوقي

كان الإعلان عن بتر قدم الفنان شريف دسوقي من خلال منشور للفنانة بدرية طلبة عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، أعلنت فيه عن عملية جراحية أجراها الفنان شريف دسوقي، أسفرت في النهاية عن بتر قدمه، داعية له بالصبر على مصيبته والشفاء.

الفنان شريف دسوقي على ذمة قضية

تنظر المحكمة الاقتصادية دعوى مقدمة ضد الفنان شريف دسوقي من إحدى شركات الإنتاج تطالبه فيها بدفع مبلغ 5 ملايين جنيه بسبب تصريحاته التي أدلى بها حول عدم حصوله على كامل أجره في مسلسل «100 وش» الذي لعب فيه دور «سبعبع»، الأمر الذي نفته الشركة المنتجة، وقالت أنه حصل على أجره كاملا، وأقامت ضده دعوى قضائية التي جرى تأجيلها لأكثر من مرة، وكان آخر تأجيل لها في جلسة 19 مايو الجاري، حيث تم تأجيل المحاكمة إلى 26 مايو الجاري، غدًا، لحضور الفنان بشخصه.

مصير محاكمة الفنان شريف الدسوقي غدًا حسب القانون

وحول مصير محاكمة الفنان شريف دسوقي في جلسة غد، يقول عبد الرازق مصطفى، المحامي والباحث القانوني، إن كل المحاكمات التي تكون في أول درجة يكون الحضور فيها للمتهم غير ملزم، ومن الممكن أن يحضر فيها محامي عن المتهم بسند وكالة، بعكس المحاكمة من الدرجة الثانية في المستأنف التي يكون فيها الحضور أمام المحكمة وجوبي وملزم للمتهم.

ويضيف «عبد الرازق» أنه في حال عدم قدرة المتهم على الحضور، يقوم بتقديم العذر الطبي الخاص به ضمن حافظة المستندات التي يقوم المحامي بتقديمها للمحكمة، على أن يكون ذلك بشهادة موثقة من جهة حكومية تفيد بوجود عذر طبي قهري منعه من التواجد أمام المحكمة، وبعد ذلك تسير القضية في إجراءاتها العادية بناء على القيد الوصفي الذي أحالته النيابة للمحكمة.

وأوضح «عبد الرازق» أنه طبقًا لقانون المرافعات لا يمكن تأجيل المحاكمة أكثر من 3 مرات لنفس السبب، ولكن من الممكن تأجيلها لأسباب قانونية أخرى مختلفة.