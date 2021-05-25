سحب 5511 رخصة لعدم تركيب الملصق الإلكتروني

تمكنت الجهات المختصة من سحب 5511 رخصة لعدم تركيب الملصق الإلكترونى، وكانت الإدارة العامة للمرور قد أهابت بالمواطنين مالكي المركبات بكل أنواعها سرعة التوجه إلى إدارات المرور المختصة على مستوى الجمهورية لتركيب الملصق الإلكتروني.

وفيما يلي تستعرض «الوطن»، أهم مزايا تركيب الملصق الإلكتروني:

يتميز الملصق الإلكتروني باحتوائه على رقم المركبة وبياناتها، الأمر الذي يتيح توفير منظومة معلومات دقيقة تقوم الجهات المعنية بحصر أماكن الكثافات المرورية، والتعامل معها وإصدار تقارير وإحصائيات للمساهمة فى إدارة وتنظيم حركة المرور.

-يقوم الملصق بتحديد مسار حركة المركبات كما يقوم بتصنيف نوعها الذي يمكن أن يكون "سيارة- دراجة- مقطورة".

-يساهم في توجيه وإرشاد مستخدمي الطرق.

-يمكن الأجهزة الأمنية من وضع نظام آلي لفحص المركبات أمنياً.

-يمكن من خلال الملصق الإلكتروني التعرف على المركبات المطلوبة أمنياً أو المنتهية التراخيص وذلك من خلال قاعدة بيانات السيارة.

-تسجيل كل المخالفات بشكل إلكتروني على مستوى الجمهورية.

-يحدد المركبات التي لم يعد مسموح لها التواجد داخل الجمهورية.

- يهدف الملصق الإلكترونى إلى التسهيل على جمهور المواطنين فى تنقلاتهم واستخدامهم للطرق من خلال سداد الرسوم المستحقة بأنواعها المختلفة "المرور على الطرق – الانتظار وغيرها"، دون توقف ويتم إرسال رسالة نصية عقب كل عملية "خصم – مخالفة– رسوم" تشير إلى رسوم العملية والرصيد المتبقى لدى تفعيل هذه المنظومة.

-يتيح الملصق عملية ضبط السيارات المسروقة وذلك عن طريق إدراجها بشكل إلكتروني لسرعة ضبطها.

-يساهم في ضبط مخالفات تجاوز السرعة المحددة والاحتفاظ بصور المركبات من خلال قاعدة بيانات مركزية.

-ضبط المركبات التي جرى تركيب الملصق بها ولم تستخدمه وذلك لتنفيذ قانون المرور.

-تتمكن الجهات المختصة من قراءة بيانات الشريحة من خلال قارئ إلكتروني ثابت ومتحرك.

-غير مسموح بأو نقله من المكان المخصص له أو إتلافه.