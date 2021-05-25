صرف 6 منح للعمالة غير المنتظمة بجنوب سيناء

عقدت اللجنة الاستشارية للعمالة غير المنتظمة بجنوب سيناء، اليوم الثلاثاء، برئاسة أشرف علم الدين، مدير عام مديرية القوى العاملة، وحضور جميع أعضاء اللجنة، لمناقشة المصروفات الخاصة بشهر إبريل الماضي، والموقف المالي في البنك والبريد.

صرف المنح عن طريق البريد

ووافقت اللجنة خلال الإجماع على صرف 6 منح للعمالة غير المنتظمة، بواقع منحة زواج، ومنحتين مولود، ومنحتين رعاية صحية، ومنحة وفاة.

وأكّد أشرف علم الدين، مدير عام مديرية القوى العاملة، أنه سيجري صرف منح العاملين عن طريق منظومة البريد.

صرف 11 منحة للعمالة غير المنظمة الشهر الماضي

وأشار إلى أنَّه جرى صرف 11 منحة للعمالة غير المنظمة، بواقع منحتين زواج، و9 منح مولود خلال الشهر الماضي، إضافة إلى التعاقد مع إحدى الصيدليات لصرف العلاج مجانًا لأصحاب الأمراض المزمنة من العمالة الغير منتظمة.

ويتكون أعضاء اللجنة من على إبراهيم حامد، دير إدارة العمالة غير المنتظمة، المهندس عز الدين إبراهيم فرج، مدير إدارة السلامة والصحة المهنية، محمد حداد محمد، مقرر اللجنة، المهندسة نجلاء محمد عبدالحافظ ، ممثل عن مديرية الإسكان، سامي سالم العقبي، ممثل عن مديرية الزراعة، الدكتور علاء الدين عبدالحي علوان، مدير هيئة التأمين الصحي، عماد محمد الصاوي، مدير التأمينات الاجتماعية ، محمد السيد حسين من ديوان عام محافظة جنوب سيناء.