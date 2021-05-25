قبل بتر قدمه.. أزمات فى حياة شريف دسوقى: «هدد بالانتحار وفقد وعيه»

يمر الفنان شريف دسوقي، حاليا بـ«محنة صعبة»، حيث خضع قبل ساعات لعملية جراحية تم خلالها بتر إحدى قدميه، ليخرج بعدها من المستشفى للخضوع إلى العلاج والتأهيل النفسي، فيما وجّه عدد من نجوم الفن رسائل «الدعم والمحبة» للفنان القدير.

أزمات وشائعات في حياة شريف دسوقي قبل بتر ساقه

بتر قدم الفنان شريف دسوقي، ليس المحنة الأولى التي يمر بها، لكن سبقتها عدة أزمات على مدار مشواره الفني، هدد بسببها بالانتحار والتخلص من حياته، وترصد «الوطن» بعض تلك الأزمات في السطور التالية:

- قرر اعتزال التمثيل عام 2025 بسبب أزمات مر بها.

- قبل تدهور حالته الصحية أشار إلى حرصه أن يستغل هذه السنوات قبل تنفيذ قرار الاعتزال في التمثيل وتفريغ موهبته وطاقته الفنية.

- تسبب فيلم «وقفة رجالة» في مروره بأزمة جسدية ونفسية.

- اتهم منتج فيلم وقفة رجالة بعدم منحه مستحقاته المادية كاملة.

- أصيب خلال تصوير فيلم وقفة رجالة بقدمه فى مدينة الغردقة.

- فقد وعيه وسقط على الأرض وقتها.

- دخل المستشفى للعلاج على نفقته الخاصة بسبب الإصابة.

- سخر من قيام منتج فيلم وقفة رجالة بتحصيل 1500 جنيه ثمن سيارة الإسعاف التي نقلته للمستشفى وقتها.

- اشتكى من حذف مشهد استغرق وقتًا في التصوير وتسبب فى إصابته بجرح غائر.

- قال إنه أنفق من جيبه الخاص نحو 26 ألف جنيه على علاجه بسبب هذه الإصابة.

- لجأ لنقيب المهن التمثيلية الدكتور أشرف زكي لحل الأزمة مع منتج فيلم وقفة رجالة.

- اشتكى من عدم حصوله على مستحقاته كاملة بعد تصوير مسلسل بـ100 وش.

- هدد بالانتحار في ميدان عام إذا لم يحصل على مستحقاته.

- واجه شائعة حجزه بمصحة نفسية من قبل أسرته بسبب الضغوط النفسية التي يعيشها.

- وصف هذه الشائعة بالسخيفة للإضرار به.

- ظهر «خراج» في ساقه وتدهورت حالته الصحية لمعاناته من مرض السكر.

- أصيب بـ«غرغرينا» وخضع لجراحة عاجلة وتم بتر ساقه.