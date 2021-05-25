من تصريحات شريف دسوقي: «أنا مش مغرور وهعتزل الفن في يناير 2025»

يبحث عدد كبير من المتابعبن عبر محرك البحث «جوجل»، عن الفنان شريف دسوقي، فى محاولة للاطمئنان عليه عقب إجراءه عملية بتر لساقه وتدهور حالته الصحية، وفقا لما كشفت عنه الفنانة بدرية طلبة التي تتواجد معه في المستشفى.

فيما يحاول البعض معرفة معلومات بشكل أكبر عن حيات الفنان شريف دسوقى الشخصية والمهنية، والاطلاع على أبرز تصريحاته، والتى ترصدها «الوطن» فيما يلي:

أعمال شريف دسوقي السابقة

في لقاء سابق مع «الوطن»، حكى الفنان شريف دسوقي عن عمله قبل دخول مجال التمثيل والشهرة قائلا: «أنا دبلوم صنايع 5 سنين، ماحدش ملالي دماغي، أنا اللي مليتها من القعدة في الشوارع والأرصفة والشغل في كل المهن، اشتغلت زبال، وقهوجي، وسباك، وسمكري، وبياع ورد، وحلواني، وبتاع عيش وخضار».

وأضاف دسوقي: «ولما الدنيا أضيفت عليّا والمسرح وقف في الثمانينيات، مسكت فوطة صفرة، ونزلت اشتغل في إشارات المرور، قبل ما ينتشر السادة الكولجية والمتسولين».

رد شريف دسوقي عن اتهامه بالغرور

نفى شريف دسوقي اتهام البعض له البغرور بعد المنشور الشهير الذي كتبته المخرجة كاملة أبو ذكري مخرجة مسلسل بـ«100 وش»، قائلا في تصريحات سابقة لـ «الوطن»: «أنا آخر واحد يتقال عليا الكلام ده».

تفاصيل قرار اعتزال شريف الدسوقي التمثيل في 2025

وكشف دسوقي أيضا، عن عزمه اعتزال مجال التمثيل، مطلع شهر يناير عام 2025: «هذا القرار لا رجعة فيه، ولن أشارك في أي أعمال فنية بداية من هذا التاريخ»، مرجعا خلال ندوته السابقة في «الوطن»، سبب اتخاذ هذا القرار في هذا الموعد بالتحديد، إلى إتاحة الفرصة لنفسه ولموهبته، وتفريغ الشحنات الفنية والشخصيات التي كوّنها في ذاكرتها على مدار حياته، قائلا: «لازم أفرغ الشحنات دي كلها، قبل ما أعتزل عشان أستريح»، مؤكدا أنه لن يتراجع عن هذا القرار: «مش هشتغل مع أي مخرج تماما، باستثناء 4 فقط، لو طلبوا مني أي حاجة هعملها فورا، وهم كاملة أبو ذكري، وشريف عرفة، وأحمد الجندي، وأحمد نادر جلال».

شريف دسوقي تربى على يد نجوم كبار

وفي لقاء مع الإعلامي عمرو أديب، قال شريف دسوقي: إنه يمثل حالة خاصة، حيث تدرب على يد عدد كبير من النجوم، فوالده كان مدير فرقة إسماعيل ياسين منذ عام 1948 كما أنه تربى على يد الفنانة زينات صدقي والفنان عبدالفتاح القصري.

بكاء شريف دسوقي

وتحدث الفنان شريف دسوقي «باكيا»، عن ما تعرض له في حياته خلال برنامج «الحكاية»، قائلا: «أنا مش بعملها تمثيل يا أستاذ عمرو ده ظلم وبقول للناس عيب أنا متربي في بيت عائلات انتوا لحد النهاردة بتضحكوا على شغلهم وعيب لما يتقال عليا بدخل اللوكيشن سكران ومخمور وأنا بروح قبل اللوكيشن بساعتين وبروح أسطب الكرفانات مع العمال وأفطر معاهم على الأرض وأسألهم فرد فرد».