كواليس 12 ساعة قبل بتر قدم شريف دسوقي: «الوريد مات»

أكد مصدر مقرب من الفنان شريف دسوقي، استقرار حالته الصحية، بعد إجراء جراحة «بتر قدمه»، أمس، وخروجه من أحد مستشفيات الإسكندرية، وبدء تأهيله للعلاج النفسي.

وقال المصدر فى تصريح لـ«الوطن»: «إن الاستاذ شريف الدسوقي اشتد عليه الوجع قبل أن يجري العملية الجراحية الصعبة في ساقه اليسرى والتى أدت إلي بتر جزء منها وذلك نتيجه للجرح الذى تعرض له فيها»، مضيفا «وكنا نتوقع أن العملية ستكون عمليه كاحت للقدم السكري إلا أن الأشعة والفحوصات أثبتت أن الوريد الذي يغذي القدم بالدم مات».

وتابع: «عليه وجب البتر إلا أن الله انزل في قلبه السكينة وقبول قضاء الله وقدره وهو الآن لايزال تحت الملاحظة لضبط نسبة السكر فى الدم وندعوا له بالشفاء والمعافاه وصبره علي ما أصابه».

تعرف على سبب بتر ساق شريف دسوقي

وكانت الفنانة بدرية طلبة كتبت «فى وقت سابق»، عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعى «فيس بوك»: «للناس اللي بتتصل وبتبعت رسايل عشان تطمن على الفنان شريف دسوقي (سبعبع)، كان فيه جرح في رجله الشمال وهو مريض سكر، حالته ساءت جدا وبعد الفحوصات والأشعة والتحاليل قرر الدكتور بتر الرجل من تحت الركبة، وهو خرج من أوضة العمليات وحالته مستقرة الحمد لله، ادعوله ربنا يتم شفاه على خير».

بينما قال الفنان شريف دسوقي في أول تعليق له بعد إجراء العملية عبر حسابه بموقع فيس بوك: «قدر الله وما شاء فعل الحمد الله على كل شيء».

كواليس إصابة الفنان شريف دسوقي

وأُصيب الفنان شريف دسوقي خلال تصوير فيلم «وقفة رجالة»، حيث جرى تصوير بعض المشاهد لمدة أسبوع في مدينة الغردقة، وتضمن أحد المشاهد تجربة المخرج لـ«مساج ماء البحر» عن طريق خراطيم، وفقد دسوقي وعيه وسقط على الأرض بسبب «بخار المساج».

وبعد ذلك ظهر خراج في ساقه وصل إلى حد التدخل الجراحي، حيث تدهورت حالة قدمه، فأخبره الأطباء بضرورة بتر ساقه، وهو ما أعلنته الفنانة بدرية طلبة عبر حسابها على فيس بوك، قائلة: «عن تجربة عيشتها مع بابا الله يرحمه صعب قوي بني آدم يفوق من البنج يلاقي جزء من جسمه مبتور وخصوصا رجليه ربنا يصبرك يا شريف ويقوي قلبك ويتم شفاك على خير».