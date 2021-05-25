الصحة لـ«المواطنين»: مستنيين إيه عشان تسجلوا وتاخدوا لقاح كورونا؟

قال الدكتور محمد النادي، عضو اللجنة العلمية لمكافحة فيروس كورونا، إنّ المنحني الوبائي لفيروس كورونا في مصر مرتفع، وهناك تأرجح وتذبذب في الأرقام، لا يستطيع أن يقول إنّنا في ذروة انتشار الفيروس، ولابد من الاستقرار لمدة أسبوعين على الأقل في أعداد الإصابات، كي نقول إنّنا تجاوزنا الذروة.

سلوكيات المواطنين

وتابع عضو اللجنة العلمية لمكافحة فيروس كورونا لـ«الوطن»، أنّ المنحني الوبائي لفيروس كورونا، المتحكم الأساسي به هو سلوك المواطنين وتحركاتهم، مشيرا إلى أنّ قرارات مجلس الوزراء ساهمت في خفض نسبة الإصابات حتى لو بشكل بسيط، وعملت علي الحد من انتشار العدوي.

وأضاف النادي، أنّ المواطنين عليهم التحلي بالصبر والاستمرار في اتباع الإجراءات الاحترازية، كارتداء الكمامات والتباعد الاجتماعي وغسل اليدين باستمرار لمدة لا تقل عن 20 ثانية، والبعد عن المناطق المزدحمة وعدم التكدس وعدم التقبيل والأحضان أثناء اللقاء، والاكتفاء بالترحيب بالأيدي.

وناشد عضو اللجنة العلمية لمكافحة فيروس كورونا، المواطنين بالإسراع في التسجيل على موقع لقاح كورونا، قائلا: «مستنين إيه؟، اللقاحات كلها آمنة وفعالة ومفيش داعي للقلق والتوتر، إحنا متفهمين قلقلكم بس اللقاحات آمنة، والأعراض الجانبية بسيطة، زي ارتفاع درجة الحرارة أو احمرار موضع التطعيم أو حكة بسيطة، والأعراض بتروح لوحدها في يومين».

وتواصل وزارة الصحة رفع أعلى درجات الاستعداد القصوى بالمستشفيات لمتابعة الموقف الوبائي لحظة بلحظة، واتخاذ الإجراءات للوقاية من الفيروس أو غيره من الأمراض المعدية الأخرى، وناشدت المواطنين حال ظهور أي أعراض بالذهاب للمستشفيات وطلب الرعاية في توقيت مبكر، خاصة إن كانت الحالة من كبار السن وأصحاب الأمراض المزمنة، مؤكدا أنّ جميع المستشفيات جاهزة لاستقبال أي حالات ولا صحة لمناشدة الوزراة المواطنين بعدم الذهاب المستشفيات.