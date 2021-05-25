«الصحة» تكشف عن المستحقين لخدمة التطعيم المنزلي باللقاح: كبار السن لا

قال الدكتور رامي جلال، مدير المكتب الفني لمساعد وزيرة الصحة، إن وزارة الصحة أتاحت مؤخرا خدمة التطعيم المنزلي للمواطنين المستحقين لتلك الخدمة فقط وهم الحالات التي لا تستطيع أن تذهب إلى مراكز التطعيم كمرضى الكسور العظمي وكذلك المصابون بأمراض معيقة للحركة كالشلل الرباعي والنصفي والنخاع الشوكي وغيرها من نوعية تلك الأمراض.

وأوضح «جلال»، خلال مداخلة هاتفية، الاثنين، مع برنامج «الحكاية»، المذاع على شاشة mbc مصر، ويقدمه الإعلامي عمرو أديب أن الوزارة أتاحت 27 مركزا للتطعيم على مستوى كل محافظات الجمهورية تتيح خدمة التطعيم المنزلي للفئات، مشيرا إلى أن الحالات التي لا تستطيع التنقل إلى مراكز التطيعم حتى تحصل على اللقاح، عليها أولا أن تسجل بياناتها على موقع التسجيل المتواجد على شبكة الإنترنت.

وأشار مدير المكتب الفني لمساعد وزيرة الصحة، إلى أنه بعد ذلك يقوم بالاتصال بالخط الساخن الخاص بتلك الخدمة وهو (15335) ويطلب خدمة التطعيم المنزلي، متابعا: «خلال اتصاله تحاول خدمة العملاء معرفة ما إذا كان يستحق هذا المواطن خدمة التطعيم المنزلي أم لا، وفور تأكدهم من تطابق مواصفات الحالات المخصص لها هذه الخدمة، يتم العمل على تقديم الخدمة في أقرب وقت ممكن دون تأخير».

وأردف أنه بعد ذلك تذهب سيارة إسعاف مزودة بممرضة وكل الاحتياجات التي تطلبها عملية التطعيم إلى منزل المواطن المستحق لخدمة التطعيم المنزلي ويتم تطعيمه هناك.

وكشف أنه من الصعب إتاحة هذه الخدمة لكبار السن أو أصحاب الأمراض المزمنة، لأنه يخضع قبل التطعيم باللقاح داخل مراكز التطعيم إلى مجموعة كبيرة من الإجراءات لتحديد جرعة اللقاح المناسبة لحالته ووضعه الصحي، وهذا غير متاح إلا داخل مراكز التطعيم، ومن الصعب تطبيقه بسيارة الإسعاف التي تستخدم للتطعيم المنزلي.