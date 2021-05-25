جنوب سيناء تبحث مشاكل خطوط سير النقل الداخلي والخارجي

قال اللواء أيمن محمد الشريف، سكرتير عام محافظة جنوب سيناء، ورئيس مجلس إدارة لجنة الإشراف على المواقف، إن اللجنة عقدت اجتماعًا طارئًا، بديوان عام المحافظة، لمناقشة طلبات المواطنين بكافة مدن المحافظة، الخاصة بالموافقة على الحصول على تراخيص وخطوط السير، والتنقل بين مدن المحافظة وخارجها.

وأكد سكرتير عام محافظة جنوب سيناء في تصريح صحفي ، اليوم الثلاثاء، أنه سيجري بحث كافة الطلبات الخاصة بتغيير خطوط السير داخل مدن المحافظة، وطلبات التحديث للسيارات المستخدمة، وطلبات الشركات العاملة على مستوى مدن المحافظة، ودراستها والبت فيها في أقرب وقت.

التقدم بطلبات خطوط سير السيارات الخاصة «سرفيس - تاكسي»

وأشار إلى تقدم عدد من المواطنين بمدن طور سيناء، ودهب، ونويبع، وسانت كاترين، وطابا، وشرم الشيخ، ورأس سدر، أبوزنيمة، وأبورديس، بطلبات خطوط سير السيارات الخاصة «سرفيس، تاكسي»، وطلبات خطوط السير الخارجية من مدن المحافظة للمحافظات المختلفة، وسيجري البت فيها خلال أيام.

موافقات لجان المواقف بالمحافظات الأخرى على الطلبات

وأضاف السكرتير العام أنه جرى التأكيد على ضرورة الحصول على موافقات لجان المواقف بالمحافظات الأخرى للتأكد من توافر أماكن انتظار للسيارات بجنوب سيناء في مواقف المحافظات، لافتًا إلى أنه سيجري تسهيل الإجراءات على السائقين المتقدمين بطلبات للنقل إلى خارج نطاق المحافظة.

وأوضح أنه جرى تشكيل فريق عمل يضم عدد من الجهاز التنفيذي بالمحافظة ومباحث المرور، لمتابعة جميع مواقف السرفيس الداخلية ومواقف محطات الأتوبيسات، للتأكيد على تنفيذ القرارات المتخذة من قبل لجنه الاشراف على المواقف .

وأشار إلى تخصيص أرقامًا مجانية خاصة لتلقي شكاوى المواطنين بغرفة العمليات الرئيسية بالمحافظة وجميع مدن المحافظة.