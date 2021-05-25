احذر .. رادرات جديدة على الطرق تتعقب مخالفات 32 سيارة في نفس الوقت

أظهرت مجموعة من الصور جرى تداولها عن طريق عدد من نشطاء موقع التواصل الاجتماعي، تظهر تركيب الإدارة العامة للمرور دفعة أولى من كاميرات المراقبة على طريق السويس، وذلك لرصد المخالفات التي يرتكبها قائدو المركبات أثناء قيادتهم على الطرق الحديثة السريعة في أرجاء الجمهورية بتفاصيل أدق، وفيما يلي تبرز «الوطن»، مواصفات وقدرات كاميرا «ميستا فاشون»:

-تستطيع تلك الكاميرات التقاط أصغر وأدق التفاصيل التي يقدم عليها السائقون مثل استخدام الهواتف الذكية وتجاوز السرعات المقررة وتوثيق ذلك بصور ذات دقة عالية وفيديو إن لزم الأمر لذلك.

-إمكانية تتبع أكثر من 30 سيارة في المرّة الواحدة وبدقة عالية جداً.

- تستطيع تلك الكاميرات التقاط صور بدقة 24-36 ميجا بكسل.

- مراقبة متعددة المسارات والتي تصل إلى 6 ممرات في وقت واحد.

-تستطيع التقاط السرعات في مدى يصل إلى 300 كم/ساعة.

-تساهم الكاميرات في قياس دقيق للسرعات العالية دون أخطاء.

-تعمل على فصل دقيق لنوع وشكل السيارة، وإمكانية تصنيفها.

-استخدام الليزر في اكتشاف التجاوزات المرورية.

-تستطيع التعرف على السيارات المسروقة والمطلوبة أمنيًا والتبليغ عنها.

-المساهمة في عملية احتساب المسافات القياسية بين السيارات واعتبار ما دون ذلك مخالفات للسير.

-التكيف مع الظروف المناخية المختلفة (-20 درجة مئوية إلى 55 درجة مئوية).

-تستطيع اكتشاف التجاوزات المرورية على مسافة 200 متر.

-إمكانية تخصيص حارات بسرعات مختلفة.

-مراقبة الحارات الممنوع السير من خلالها أو حارات الطوارىء.

-إمكانية اكتشاف الدراجات النارية المتجاوزة للسرعات القانونية.

-رصد أرقام السيارات على السرعات المختلفة.

-إمكانية تسجيل فيديو مباشر في حالة اعتراض السائق على المخالفات.

-جمع إحصائيات عن حركة المرور في المنطقة الموجود بها.

-التقاط السائقين المستخدمين للهواتف الذكية.

-التقاط السائقين الذين لا يستخدمون أحزمة الأمان.