الجامعة المصرية الصينية تطبق إجراءات وقائية استعدادا لامتحانات التيرم الثاني

أكد الدكتور أشرف الشيحي رئيس الجامعة المصرية الصينية ووزير التعليم العالي السابق أنَّه تم الانتهاء من كل الاستعدادات لامتحانات الفصل الدراسي الثاني 2020-2021 والتي ستبدأ في موعدها المحدد في الثاني عشر من شهر يونيو المقبل، لافتًا إلى أنَّ الجامعة تطبق إجراءات وقائية واحترازية مكثفة لحماية جميع الطلاب وأعضاء هيئة التدريس والعاملين من عدوى فيروس كورونا المستجد.

وقال الشيحي، في تصريح له اليوم، إنَه تم الانتهاء من إعداد وإعلان جداول الامتحانات لجميع الطلاب على البوابات الإلكترونية والصفحات الرسمية للجامعة وتجهيز اللجان وقاعات الامتحانات والتأكيد على تطبيق كل الإجراءات الاحترازية والوقائية لمواجهة فيروس كورونا بالإضافة الى متابعة أعمال التعقيم والتطهير للمدرجات وقاعات ولجان الامتحانات حفاظاً على سلامة الطلاب وهيئة التدريس والعاملين بالجامعة.

وتابع أنَّه سيتمّ عقد الامتحانات على فترتين لضمان عدم تزاحم الطلاب داخل الحرم الجامعي مع التأكّيد دائمًا على ارتداء الكمامات ومنع التجمعات الطلابية للحفاظ على صحة الطلاب وسلامتهم فضلاً عن تجهيز العيادات بالإسعافات الأولية العامة مع تواجد الأطباء والتمريض وتوفير الأدوية المناسبة لمواجهة أي حالات طارئة.

واضاف أنَّه تمّ اتخاذ جميع الإجراءات الوقائية ومتابعة كفاءة بوابات التعقيم ومدى جاهزيتها والقيام بأعمال التطهير والتعقيم للمباني خلال الفترة السابقة بصفة دورية وكذلك توفير مواد التعقيم والتطهير الشخصي اللازمة طول فترة الامتحانات المقبلة.