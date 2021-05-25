نقضوا العهد.. إحالة أوراق متهمين قتلا وأصابا 5 مواطنين في خصومة بقنا

قضت محكمة جنايات قنا، برئاسة المستشار محمود عيسى سراج الدين، وعضوية المستشار سعيد محمد دسوقي، والمستشار شريف عفت مصطفي، في جلستها المنعقدة، اليوم، بإحالة أوراق متهمين اثنين إلى فضيلة المفتي، لقتلهما شخصين والشروع في قتل 3 آخرين بمركز قنا.

تعود أحداث الواقعة، عندما نشبت مشاجرة بين عائلتين بقرية المحروسة، بسبب خلافات تعود لأكثر من 3 سنوات عندما قام المتهم ممدوح، «ف.م»، 51 عامًا، مزارع، مقيم بقرية المحروسة من عائلة الرحمات بالتعدي بالضرب على «أحمد.أ.م»، سائق، 43 عامًا، مقيم بقرية المحروسة، بمنجل في رأسه، وإصابته بعاهة مستديمة في يده اليسرى، إلا انه تم الصلح بينهم، والتنازل عن القضية، ولكنهم نقضوا عهد الصلح.

بعد عودة ابن عمة المجني عليه «طارق.خ.م»، 39 عامًا، محاسب بدولة الكويت، فوجئ بأن المتهمين «علي.ث»، 30 عامًا، مزارع، و«أحمد.ث»، 20 عامًا، عامل، والمتهم «خالد.م»، هارب، بقطع الطريق علي ابن عمه، وعندما أسرع هو وأخوته وأفراد عائلته لإنقاذ ابن عمه فوجئوا بوابل من الأعيرة النارية تجاههم قاصدين قتلهم، ما أسفرعن مصرع 2 وإصابة 3 .

وكان مدير أمن قنا، تلقى إخطار من المستشفى العام، بوصول مصابين بطلق ناري، وبانتقال قوات الشرطة، وجدوا كلا من «خليل.م»، عامل بالكويت، مصاب بطلق في الرأس، أنهي حياته على الفور، و«علي.م»، عامل، مصاب بطلق ناري في اليد، و«أحمد.إ»، مصاب بطلق ناري أعلي الرأس.

وبحسب التحريات ثبت أن المتهمين، بيتوا النية، وعقدوا العزم على قتل المجني عليهم الخمسة فأحيلت القضية إلى محكمة جنايات قنا التي قضت بإحالة أوراق المتهمين في القضية المقيدة برقم ٤٤٦٨ لسنة ٢٠١٨ كلي قنا، إلي فضيلة المفتي لأبداء رأيه الشرعي بالحكم.