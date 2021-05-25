فاطمة الكاشف من العناية المركزة: يارب بحق مرضي اشفي دلال عبدالعزيز

حرصت الفنانة فاطمة الكاشف، على طمأنة جمهورها ومحبيها بشأن حالتها الصحية، حيق قالت عبر حسابها بموقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»: «مازلت بالرعاية بالمستشفى أتلقى العلاج ولكني أدعوا من كل قلبي أن يشفي دلال عبدالعزيز ويبارك في عمرها علشان بناتها دنيا وايمي».

فاطمة الكاشف بالعناية المركزة منذ 6 أيام بسبب كورونا

وتابعت: «يارب اسمع منى بحق الشدة اللي أنا فيها يارب ما تزعلهم ويرحم الفنان الكبير سمير غانم ويسكنه فسيح جناته يارب العالمين ويشفىي كل مريض يتألم دعواتكم لنا جميعًا بالشفاء».

وكانت الفنانة فاطمة الكاشف قد اعتذرت لكل من حاول التواصل معها للاطمئنان عليها خلال تواجدها بمستشفى العزل بقولها: «أشكركم على محبتكم ودعواتكم واتصالكم واهتمامكم وربنا يحفظكم بخير وصحة وسعادة يارب العالمين، إعذرروني مش قادرة أرد على التليفون لكن شايفة كل الاتصالات وحاسة بمشاعركم الجميلة اللي بتقويني على التعب اللي أنا فيه، بحبكم جدًا وربنا مايحرمني منكم أبدًا يارب العالمين، يارب اشفيني واشفي كل مريض يارب العالمين والحمد لله والشكر لله اللهم اجعله في ميزان حسناتى يارب.

ومنذ نحو 6 أيام تم نقل الفنانة فاطمة الكاشف إلى إحدى مستشفيات العزل بعد تدهور حالتها الصحية ونقص كمية الأكسجين في الدم وحجزها بغرفة العناية المركزة، وقبلها بساعات كانت قد طلبت من الجميع الدعاء لها لأنها لاتعلم متى ستكون نهايتها بعد إصابتها بالفيروس.