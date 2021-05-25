نواب يواجهون وزير الإسكان بـ70 طلب إحاطة: مشروعات الصرف بقالها 20 سنة

طالب عدد من النواب، الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، بسرعة إصدار اشتراطات البناء الجديد لإنهاء وقف تراخيص البناء، وانتقد النواب في طلبات الإحاطة بالجلسة العامة لمجلس النواب، عدم الانتهاء من تحديد الكردونات والأحوزة العمرانية للمدن، وعدم تثبيت العاملين بالجهات التابعة للوزارة (عمال اليومية)، وعدم صرف العلاوت الخاصة بهم، وذلك خلال مناقشة 70 طلب إحاطة وسؤال بالجلسة العامة لمجلس النواب اليوم، برئاسة المستشار حنفي جبالي، موجهة لرئيس الوزراء ووزير الإسكان.

مرعي يطالب بإنهاء مشروعات الصرف الصحي في الغربية: مش منطقي تقعد 20 سنة

وشدد النائب محمد كمال مرعي، رئيس لجنة المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، على أهمية الإسراع في مشروعات الصرف الصحي غير المنتهية بمركز المحلة محافظة الغربية، قائلا: «مش منطقي مشروع يقعد 20 سنة عشان ينتهي، مشروعات حياة كريمة الصرف فيها انتهى خلال 4 أو 5 شهور».

وأشاد وحيد قرقر، وكيل لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب، بجهود القيادة السياسية في إطار مبادرة حياة كريمة، مطالبا في الوقت ذاته باستكمال مشروعات الصرف الصحي ومياه الشرب دائرة بلقاس بمحافظة الدقهلية.

وأكد النائب إيهاب عبد العظيم، عضو مجلس النواب، أنّ المبادرة الرئاسية «حياة كريمة» غير مسبوقة في تاريخ مصر، قائلا: «لأول مرة هناك اهتمام كبير بقرى الصعيد وجميع محافظات مصر»، مشيداً في الوقت ذاته بجهود وزير الإسكان في تنفيذ توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي على أكمل وجه.

ووجّهت النائبة شيرين القشاش، عضو مجلس النواب بمحافظة المنوفية، التحية للقيادة السياسية على مبادرة حياة كريمة التي تهدف لتطوير الريف، وانتقدت في الوقت ذاته التباطؤ الشديد في الانتهاء من الصرف الصحي خاصة في القري غير المشمولة في إطار المبادرة.

واكد النائب أحمد حتة عضو مجلس النواب عن دائرة مغاغة والعدوة وبني مزار بمحافظة المنيا، أنّ مشروعات حياة كريمة نقلة نوعية كبيرة للريف المصري، ما يعكس استجابة الرئيس وشعوره بأبناء الريف المصري والتخفيف عن كاهلهم، مطالبا بالتحقيق في حادث مصرع 6 أشخاص بمحطة صرف وعدم إجراء أي تحقيق من وزارة الإسكان.

وتابع أنّ كل الشركات التي تحصل على المشروعات تعطي مقاولين من الباطل تنفيذ المشروعات، ما يمثل مشكلة كبرى.

وقال النائب مجدي ملك، إنّ المبادرات تأتي لنجدة المواطنين بعد سوء أداء في القطاعات المختلفة في ربوع الجمهورية، نتيجة فساد استمر 50 سنة وغياب للرؤية، فضلا عن سوء توزيع الدخل القومي، مطالبا بسرعة إنجاز الصرف الصحي بمركزي سمالوط ومطاي بمحافظة المنيا، خاصة ونحن نعيش مصر الحديثة وفي ظل ما يحدث من إنجازات وتطوير.

وشددت النائبة شادية خضير، على أهمية الانتهاء من إحلال وتجديد الصرف الصحفي بمدينة السلام لحماية الثروة العقارية، متسائلة في الوقت ذاته عن سبب العمل في رصف القاهرة الجديدة بالكامل، قائلة: «القاهرة الجديدة مصارينها مفتوحة كلها منذ 3 أشهر، في حين كان المفروض العمل جزء جزء» فيما قرر رئيس المجلس حذف كلمة «مصارين».