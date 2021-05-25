نفوق حمار صعقا بالكهرباء في شارع دمنهور وسط العريش

تسبب ماس كهربائى بأحد أعمدة الإنارة، وسط مدينة العريش في نفوق حمار كان يجر «عربة كارو»، اليوم، فيما تمكن صاحبها من الفرار.

وقال شهود عيان إن الحمار سقط على الأرض، إثر ملامسته أحد أعمدة الإنارة بشارع دمنهور القريب من سوق السمك بوسط العريش، وجرى إبلاغ قسم الصيانة بكهرباء العريش، التي دفعت بفريق من قسم الصيانة لعمل اختبار على العامود الكهربائى بعد فصل التيار عن المكان لقرابة ساعتين، وتبين أن الحمار نفق نتيجة ماس كهربائى أسفل العامود.

فيما أكد صاحب الحمار أنه أثناء مروره بالشارع فوجئ برجة قوية ضربت الحمار، وبعد أقل من 10 ثوان وقع الحمار على الأرض وفشلت جميع المحاولات لإسعافه، مضيفا أنه شعر بالماس الكهربائي رغم أنه كان يستقل العربة الكارو الخشبية ولم يتأثر بعملية الصعق، على حد قوله.

محافظ شمال سيناء يحذر المواطنين من لمس أعمدة الإنارة

وكان اللواء محمد عبد الفضيل شوشة محافظ شمال سيناء، طالب المواطنين خلال الشتاء الماضى بعدم الإقتراب من أعمدة الكهرباء أثناء تساقط الامطار لتفادي حوادث الصعق بعد مقتل حصان صعقا بالتيار الكهربائى بمنطقة سوق الخميس بوسط مدينة العريش.

مجلس المدينة يعمل على تغير الكابلات القديمة

ويعمل مجلس مدينة العريش بالتعاون مع شركة الكهرباء على تغيير الكابلات الهوائية والقديمة إلى كابلات أرضية حديثة بجميع شوارع المدينة، وتم الانتهاء من بعض الأحياء بوسط المدينة وجارى العمل على المناطق الآخرى، إل جانب تركيب عوازل حديثة لمنع إصابة المارة أو الحيوانات بماس كهربائي.