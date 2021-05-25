النواب يوافق على 4 تقارير بشأن اتفاقيات قروض ومنح

وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، في ختام الجلسة العامة اليوم على 4 تقارير من لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بشأن اتفاقيات قروض ومنح.

وجاءت على النحو التالي:

1) طريقة إقرار الموافقة على اتفاق قرض بين جمهورية مصر العربية وبنك التنمية الأفريقي بشأن برنامج الصرف الصحي المتكامل بالمناطق الريفية بصعيد مصر – الأقصر بمبلغ لا يتجاوز 108 مليون يورو، الموقع بتاريخ 3/3/2021، والصادر بها قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 182 لسنة 2021.

2) طريقة إقرارالموافقة على التعديل الأول لاتفاقية منحة المساعدة بين جمهورية مصر العربية والولايات المتحدة الأمريكية بشأن الحوكمة الاقتصادية الشاملة، الموقع في القاهرة بتاريخ 29/9/2020، والصادر بها قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 183 لسنة 2021.

3) طريقة إقرار الموافقة على اتفاق منحة بين جمهورية مصر العربية: بنك التنمية الأفريقي وصندوق التنمية الأفريقي (بصفتهما مسؤولين عن إدارة الصندوق الائتماني لمبادرة توصيل مياه الشرب والصرف الصحي للمناطق الريفية) بشأن برنامج الصرف الصحي المتكامل بالمناطق الريفية بصعيد مصر- الأقصر بمبلغ لا يتجاوز مليون يورو، الموقع بتاريخ 3/3/2021، والصادر بها قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 184 لسنة 2021.

4) طريقة إقرارالموافقة على اتفاقية قرض بين حكومة جمهورية مصر العربية والصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي بمبلغ 50 مليون دولار أمريكي للمساهمة في تمويل برنامج دعم مشروعات ومنشآت القطاع الخاص المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر في جمهورية مصر العربية، الموقعة في الكويت بتاريخ 27/1/2021، والصادر بهاقرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 185 لسنة 2021.

وأعلن المستشار الدكتور حنفي جبالي رفع الجلسة العامة، ومعاودة الانعقاد في 6 يونيو المقبل.