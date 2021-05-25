«التعليم» تحسم مصير التحسين في الثانوية العامة الأسبوع المقبل

علق الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، على إلغاء التحسين في الثانوية العامة الحالية، قائلا إنّ الأمر لم يتحدد بعد، وننظر في الأمر وسنعلن ما ننتهي إليه الأسبوع المقبل.

جاء ذلك في رده على سؤال أحد الطلاب في جروب طلاب وطالبات مصر، عبر تطبيق «واتس آب»، بشأن تطبيق نظام التحسين في امتحانات الثانوية العامة 2021 التي تعقد في شهر يوليو المقبل.

وفي سياق متصل، أكد الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، أنّ الامتحانات التجريبية عبارة عن تجربة، ولا تضاف لمجموع الطالب في نهاية العام الدراسي.

وأكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، أنّ الامتحان التجريبي الثاني للثانوية العامة ينتهي الخميس المقبل، حيث عقدت الامتحانات وسط إجراءات وقائية مشددة لمواجهة فيروس كورونا المستجد، كتعقيم اللجان الامتحانية، وتطهيرها وإلزام الطلاب والمعلمين بارتداء الكمامة في اللجان الامتحانية.